Hoe ouder, hoe meer zakgeld tieners van ouders krijgen HAA

08 augustus 2019

16u12

Bron: Belga 0 Geld Exact 80 procent van de Belgische 14- en 15-jarigen krijgt zakgeld van de ouders. Het mediaanbedrag dat deze leeftijdsgroep krijgt, is 10 euro per week, een forse sprong tegenover de 12- en 13-jarigen. Daar is het mediaanbedrag nog 6 euro. Voor 16- en 17-jarigen is dat 15 euro, voor 18- en 19-jarigen is dat 20 euro.

Het aandeel van jongeren die zakgeld krijgt, blijft wel stabiel bij jongeren vanaf 14 jaar: het blijft schommelen rond vier op de vijf. Dat blijkt uit de resultaten van een bevraging in opdracht van Argenta.

Vanaf 14 à 15 jaar heeft ook vier op de vijf een eigen zichtrekening, en drie kwart heeft een eigen debetkaart.

Het zakgeld dient vooral voor kleine extraatjes, en niet zozeer om te sparen. Dat laatste doen veel ouders via een spaarrekening voor hun kinderen.

Bij de 8- en 9-jarigen krijgt net niet de helft (46 procent) zakgeld, bij 12- en 13-jarigen is dat al opgelopen tot 69 procent. Het is niet ongebruikelijk dat ook erg jonge kinderen al zakgeld krijgen. Bij 2- en 3-jarigen is dat 15 procent, bij 4- en 5-jarigen 22 procent.

Bij jongeren ouder dan 18 valt een verschil op tussen kotstudenten en andere jongeren: die eersten krijgen gemiddeld 28 euro, de tweeden 14 euro per week.

Voor het onderzoek werden 621 ouders van kinderen tussen de 2 en 19 bevraagd en 384 jongeren.