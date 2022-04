Hoe ontstaat een burn-out precies? Hoe herken je de eerste symptomen? Onze werkexpert licht toe

TV GEZIEN? ‘Blind gesprongen’: “Nora Gharib is een frisse wind die door het tv-land­schap dwarrelt”

Vijf Vlamingen dienen hun ontslag in en maken een grote carrièreswitch. Alleen weten ze zelf nog niet wat hun nieuwe job wordt, in welke sector ze zullen werken en voor welke werkgever. Da’s de synopsis van het gloednieuwe VTM-programma ‘Blind gesprongen’. Een flauw afkooksel van programma’s als ‘Blind getrouwd’ en ‘Blind gekocht’ of toch een verfrissend tv-format?

