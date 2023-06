Hoe ontmasker je nepaanbiedingen op Booking.com? “Als er iets misgaat, is de boekingssite meestal niet verantwoordelijk”

60% Luminus­klan­ten heeft weer vast contract: experts leggen uit of nu intekenen voordelig is

Vaste energietarieven kennen opnieuw een groot succes. Bij Luminus vond ondertussen ruim de helft van de klanten opnieuw zijn weg naar een vast tarief, en ook de andere aanbieders zien een stijgende tendens. Is een vast tarief vandaag weer een voordelige keuze? En teken je er – gezien de prijsstijgingen van de voorbije weken – best nu op in? We vroegen de mening van experts Matthias Detremmerie van Elindus en Kristof De Paepe van Mijnenergie.be: “Een energieleverancier moet zich wel indekken om er zijn broek niet aan te scheuren.”