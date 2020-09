Hoe kunnen we de vergrijzing blijven betalen? “De overheid moet op zoek naar fiscale compensaties”

De toekomst van onze pensioenen stond hoog op de agenda van de partijen die de voorbije maanden een federale regering probeerden te vormen. Het belang daarvan werd recent nog aangetoond met cijfers over de toenemende vergrijzing van onze bevolking. Tegen 2027 zal bijna een kwart van de Belgen ouder zijn dan 65. Dat brengt heel wat uitdagingen met zich mee, merkt Michel Maus, belastingexpert in ons geldpanel , op. Want hoe gaan we al die pensioenen en de zorg voor deze mensen blijven betalen? Zijn belastingen de oplossing?

Dat ons land met een vergrijzingsprobleem te kampen heeft, is ondertussen alom bekend. Twee factoren zijn cruciaal bij deze trend. Ten eerste worden we met zijn allen alsmaar ouder door een stijgende levensverwachting. In 2019 bedroeg de levensverwachting voor vrouwen 84 jaar en voor mannen 80 jaar. In 1970 was dat nog respectievelijk 75 en 68 jaar. Dit betekent dat we als maatschappij steeds langer pensioenen moeten betalen, en dat ook de uitgaven in de gezondheidszorg alsmaar stijgen. Een tweede belangrijke factor is de grote generatie babyboomers die stilaan de pensioengerechtigde leeftijd naderen of die reeds hebben bereikt.

West-Vlaanderen wordt alsmaar grijzer, met ondertussen 23,5% senioren onder de bevolking. Dat is voornamelijk te wijten aan de kustgemeenten die verhoudingsgewijs een pak meer 65-plussers tellen dan andere steden

De toenemende vergrijzing in Vlaanderen is vrij indrukwekkend. In 1990 bedroeg het percentage 65-plussers onder de Vlaamse bevolking nog maar 14%. Dit percentage is ondertussen gestegen tot 20,5%. Dit aandeel van de 65-plussers zal in de komende jaren overigens nog toenemen: tegen 2027 wordt voorspeld dat hun aandeel zal oplopen tot 23%. Wel moet worden opgemerkt dat het seniorenaandeel sterk kan verschillen van provincie tot provincie en van stad tot stad. Zo wordt West-Vlaanderen bijvoorbeeld alsmaar grijzer met ondertussen 23,5% senioren onder de bevolking. Dat is voornamelijk te wijten aan de kustgemeenten die verhoudingsgewijs een pak meer 65-plussers tellen dan andere steden, met Koksijde als uitschieter (40% senioren).

Uitgaven stijgen

Deze grijze tendens zal belangrijke gevolgen hebben op budgettair vlak. Niet alleen zullen de uitgaven in de pensioenen en de gezondheidszorg stijgen met de toenemende vergrijzing. Er kan worden verwacht dat de vergrijzing ook de fiscale inkomsten van de overheid zal doen dalen, althans voor zover er niet fiscaal wordt bijgestuurd. Dat is het gevolg van het belang van arbeid in de financiering van de fiscaliteit en de sociale zekerheid. Momenteel is de belasting op arbeid nog steeds de belangrijkste inkomstenbron voor de federale overheid. Maar liefst 45 miljard euro is afkomstig van de bedrijfsvoorheffing. In de wetenschap dat deze arbeidsinkomsten belast worden in de personenbelasting en ook de gewesten en de gemeenten hierop aanvullende belastingen kunnen heffen, is arbeid dus met uitstek de belangrijkste fiscale inkomstenbron voor de overheid. Met de toenemende vergrijzing zal deze inkomstenbron echter onder druk komen te staan, temeer de vergrijzing niet wordt opgevangen door een evenredig stijgende actieve beroepsbevolking (de bevolkingsgroep tussen 20 en 64 jaar). Uit de gegevens van Statistiek Vlaanderen blijkt immers dat er tegen 2027 in totaal 61.000 personen minder beroepsactief zullen zijn in Vlaanderen dan in 2017.

De regering-Michel heeft een eerste stap gezet met de taxshift. De budgettaire en fiscale logica maakt dat ook de nieuwe regering geen andere keus zal hebben dan ook deze weg op te gaan

Belastingdruk spreiden

Dit betekent dat de komende regering(en) ook op fiscaal vlak op deze tendens zullen moeten anticiperen. Om een extreem voorbeeld te geven: de kustgemeenten zullen door de vergrijzing hun fiscale inkomsten uit de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting tegen 2030 tot 38% zien dalen. Het spreekt voor zich dat de daling van deze fiscale inkomsten niet zo maar budgettair opgevangen kan worden, en er fiscale compensaties gezocht zullen moeten worden. De negatieve impact van de vergrijzing op de fiscale arbeidsinkomsten, maakt dat de overheid de belastingdruk noodgedwongen dus verder zal moeten spreiden. De belastingdruk op arbeid zal met andere woorden moeten dalen en met andere fiscale inkomstenbronnen moeten worden gecompenseerd.

De regering-Michel heeft een eerste stap gezet met de taxshift. De budgettaire en fiscale logica maakt dat ook de nieuwe regering geen andere keus zal hebben dan ook deze weg op te gaan. De grote vraag is dan welke keuzes hierbij zullen moeten worden gemaakt, maar het staat in de sterren geschreven dat de fiscale pijlen in eerste instantie zullen worden gericht op vermogen en op inkomsten uit vermogen. U bent dus gewaarschuwd.

Lees meer adviezen over geld en belastingen van onze expert binnen Mijn Gids - Geld.

Lees ook:

Zullen nieuwe belastingen ons redden? “Ons land investeert al jarenlang veel te weinig” (+)

Wie betaalt coronafactuur? “Echt rijken zijn niet meer aan hogere belastingstarieven onderworpen” (+)

Onze reporter vraagt het op de man af: willen Vlaamse superrijken mee de coronafactuur betalen? (+)