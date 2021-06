Hoe kies je een goede autoverzekering?

Velen onder ons blijven jarenlang trouw aan hun autoverzekeraar. Elk jaar ontvang je een premieafrekening, je betaalt en je bent weer een jaar verzekerd. Maar is dat wel goed voor je portemonnee? Wanneer kan je best overstappen naar een andere autoverzekering? Independer.be zocht het voor je uit.

Veranderen van energieleverancier raakt meer en meer ingeburgerd. Het jaarlijks doorgeven van de stand van je gas- en elektriciteitsmeter is vaak een moment waarop je nagaat welk voordeel je kan doen door over te stappen naar een andere leverancier. Zo is het ook met je autoverzekering.

Jaarlijkse check up

Alvorens te vergelijken, is het nuttig om even stil te staan bij het soort verzekering dat je hebt. Ben je nog omnium verzekerd, maar is je wagen intussen vijf jaar oud? Je kan overwegen om je omniumverzekering te wijzigen naar een mini-omnium. Met een mini-omnium ben je verzekerd tegen brand, diefstal, natuurrampen, glasbraak en aanrijding met dieren. De schade aan je eigen wagen wanneer je zelf een ongeval veroorzaakt, is dan niet meer verzekerd. Is je wagen tien jaar of ouder, dan kan je overwegen om enkel de verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) te nemen. Deze vergoedt de schade aan de tegenpartij wanneer jij een ongeval veroorzaakt.

Promo’s

Van zodra je beslist hebt welke waarborgen je wil verzekeren, kan je gaan vergelijken. Autoverzekeraars voeren doorheen het jaar regelmatig promotiecampagnes. Je kan een korting genieten als je overstapt naar de verzekeraar in kwestie. De korting geldt soms enkel op de (mini-)omniumverzekering, soms ook op de BA-verzekering. De korting kan een percentage op de premie zijn, of een aantal premievrije maanden gedurende het eerste jaar dat je verzekerd bent.

Tip: Vier maanden vóór de jaarvervaldag van je verzekering zet je best een herinnering in je agenda. Zo kan je tijdig opzeggen als je kiest voor een andere verzekeraar. Je verzekeringscontract moet je ten laatste drie maanden voor de vervaldag opzeggen. Lees hier hoe je dat moet doen.

Overstappen tijdens de looptijd van je contract

In sommige gevallen hoef je niet te wachten tot de jaarvervaldag van je polis om na te kijken of je een goedkopere autoverzekering kan vinden. Ben je verhuisd, heb je een andere auto gekocht of heb je net een ongeval gehad? Dan kan je je autoverzekering onmiddellijk opzeggen mits een opzegperiode van één maand.

Prijs-kwaliteit

Vergelijk ook wat je krijgt voor je geld. Naast de prijs voor een autoverzekering is het ook belangrijk om te kijken wat je terugkrijgt voor de premie die je betaalt. Is er een franchise bepaald in de polis? De franchise is het deel van de schade dat je zelf moet betalen. Bij een hoge franchise zal de premie van je autoverzekering goedkoper zijn, maar je draait dan wel voor een groter deel van de kosten op wanneer je wagen beschadigd is.

Vergelijk ook het volledige plaatje. Heb je een rechtsbijstands-, bestuurders- of bijstandsverzekering? Neem deze dan ook op in de simulatie, zodat je een beeld krijgt van het totale bedrag dat een overstap van je autoverzekering je kan opleveren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: