Hoe kan jij nog meer besparen op je uitgaven? HLN en VTM Nieuws helpen jou tijdens de September-geldmaand

Het Grote Gelddebat

Tijdens ons meest interactieve debat ooit legden we het vuur aan de schenen van toppolitici zoals Bart De Wever en Conner Rousseau, en probeerden we samen met geldexperts te zoeken naar oplossingen. Ook u kon vanuit de huiskamer meestemmen. Zo bleek dat 62 procent van de Vlamingen het moeilijk heeft om financieel rond te komen aan het einde van de maand.

ONZE OPINIE. Een expertencommissie over energie en koopkracht hebben we al gehad. Een Overlegcomité ook. Misschien is het tijd om ook eens maatregelen te nemen die een verschil maken?

Herbekijk hieronder een fragment. Het volledige debat kan je herbekijken via VTM GO.

Hoe bespaar je op boodschappen, woning en energie?

Tijdens September-geldmaand volgen we de inkomsten en uitgaven van drie Vlaamse gezinnen op de voet. Drie geldexperten geven hen iedere woensdag, online en in de krant, advies over hoe ze kunnen besparen. Budgetexperte Sara Van Wesenbeeck geeft tijdens de eerste septemberweek tips over hoe je je huishoudelijk budget onder controle kan houden. Hoe kan je bijvoorbeeld besparen op je boodschappen in de supermarkt?

Vastgoedspecialist Bart Van Opstal zal de week nadien met de gezinnen focussen op vastgoedprijzen, hypotheken, renovatiekredieten en premies. Hoe kan je je woning bijvoorbeeld zo energiezuinig maken? In de derde week van september focussen we samen met de gezinnen op vaste kosten in ons dagelijks leven . Hoe verbruik je bijvoorbeeld minder brandstof? Kenneth Vansina, directeur bij vergelijkingssite Independer, zal onze gezinnen bijstaan.

De gezinnen

•Tom (40) en Evelien (38) uit Gent: Tom is schipper, Evelien is werkzoekende en part-time goudsmid. Samen hebben ze twee kinderen. Het loon van Tom varieert tussen 1.800 en 2.800 euro per maand. De uitkering van Eveline rond de 1.459,87 euro per maand. Ze vinden het moeilijk om een evenwicht te vinden in hun uitgaven door het sterk variërende loon van Tom.

• Erwin Behets (50) uit Antwerpen: Erwin is veiligheidsagent bij de MIVB in Brussel. Hij is alleenstaand en woont in een Antwerps koopappartement met zijn 2 Franse buldogs. Zijn basisnettoloon is 2.077 euro per maand, eventueel aangevuld met een premie voor weekend- en avondwerk. Erwin wil graag meer sparen, maar weet niet hoe.