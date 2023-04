Hoe kan je vastleggen wie jouw kinderen opvoedt als jou iets overkomt? “We krijgen die vraag wel vaker”

Bij de notarisDe laatste wil vastleggen van mensen die gaan sterven: het went nooit voor notaris Joni Soutaer. Maar toen ze in haar notariaat een moeder op bezoek kreeg die terminaal ziek was, nadat haar twee kinderen ook hun vader al verloren waren, was dat extra zwaar. “Ze wilde ervoor zorgen dat haar kinderen later in een warm gezin terechtkwamen.” Soutaer legt in deze reeks uit hoe een notaris je kan helpen zodat je gerust kan zijn dat jouw keuze gerespecteerd wordt.