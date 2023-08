Hoe kan je met een bescheiden budget investeren in vastgoed? Ex-private banker over wat we kunnen leren van de rijken: “Een lening is een financiële hefboom”

Investeren in vastgoed: allemaal goed en wel, maar hoe pak je dat aan als je niet op een berg geld zit? Ex- private bankerJan Van Overbeke begeleidde jaar lang vermogende families en schreef twee boeken over wat wij van de rijken kunnen leren. Hij geeft haalbare adviezen én nuttige waarschuwingen voor wie met een beperkt budget in vastgoed wil investeren: “Op tijd weer verkopen is de kunst om geld te verdienen.”