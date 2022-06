Hoe kan je meer overhouden ondanks de inflatie? “Begin met jezelf deze vragen te stellen”, adviseert budgetexperte

“Als je slimmer inkoopt, stijgt de levensduur­te voor jou minder”: onze expert legt uit hoe je de hoge inflatie van 9,6% kunt tegengaan

De inflatie breekt alle records met een indexcijfer van 9,6 procent. Arbeidseconoom Stijn Baert, onze werkexpert en lid van de indexcommissie, bespreekt de cijfers én geeft advies om de hogere levensduurte wat minder te voelen. “We moeten zo maar even 40 jaar terug in de tijd om een inflatiecijfer te vinden dat even hoog is als nu.”

