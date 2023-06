Hoe kan je medische zorgen op reis vermijden? “Privékliniek kost in sommige landen meer dan 10.000 euro per nacht”

Reisreportage Nog een vakantie boeken? Misschien zijn de Azoren op amper 4,5 uur vliegen van bij ons wel jouw ding: "Ongerept natuur­schoon voor jou alleen”

In de Azoren kom je in een stukje Portugal terecht in een zee van ongerept natuurschoon, ver weg van alle drukte. Onze reisexpert Johan Lambrechts hopte tussen drie eilanden en dompelde zich onder in warmwaterbronnen, weelderige wouden, spectaculaire kliffen en héél veel lekker eten. Ontdek in deze reisreportage welke plekken je zeker niet mag missen.