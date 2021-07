Hoe kan je je tweede verblijf best verhuren? "Vrienden verwachten vaak een vriendenprijs, dat kan niet de bedoeling zijn"

Bijna onmogelijk voor jongeren om nog vastgoed te kopen: geldexpert vertelt wat je kan doen om financiële kater te vermijden

16 juli De vastgoedprijzen stijgen in Vlaanderen ongemeen snel, niettegenstaande de coronacrisis en het afschaffen van de woonbonus. We zien een zeepbel ontstaan: te hoge prijzen. Maar helaas is het een gewilde zeepbel, of alleszins een met de medewerking van de centrale banken. Onze geldexpert Geert Noels geeft tips om geen huizenkater op te lopen. “Huizenprijzen volgen de mode en de massa. Denk eraan het tegenovergestelde te doen.”