Hoe kan je het best een tweede verblijf financieren? “Als je een bestaande hypotheek gebruikt, hoef je geen notaris- en hypotheekkosten te betalen”

Vastgoed, traditioneel al een ‘vaste waarde’, wordt in snel tempo nog duurder. Terwijl jonge kopers het almaar moeilijker hebben om een betaalbare woning te vinden en te financieren zijn er ook almaar meer Belgen op zoek naar een tweede woonst. Daardoor stijgen de prijzen natuurlijk nog wat meer. Maar wat doe je, als de baksteen in je maag nog wat zwaarder is dan gemiddeld? En hoe financier je best die tweede woonst? We vroegen het aan onze geldexpert, Pascal Paepen. “Wil je per se een tweede woonst? Vergeet dan toch ook niet wat te beleggen.”