Hoe kan je besparen op je autoverzekering?

Vergelijk jaarlijks verschillende verzekeraars

Een jaarlijkse vergelijking van verschillende verzekeraars is zeker nuttig. Wanneer je situatie verandert, kan het zijn dat je huidige autoverzekering niet meer de beste keuze voor jou is. Bovendien bieden verzekeraars regelmatig kortingen aan voor klanten die een nieuwe polis afsluiten. Een jaarlijkse vergelijking via Independer.be zorgt er dus voor dat je steeds de beste verzekering hebt tegen de interessantste prijs. Hou er wel rekening mee dat je je verzekering ten laatste 3 maanden voor de jaarvervaldag moet opzeggen.

Schakel over op een kilometerverzekering

Nu we met z’n allen meer in ons kot blijven en thuiswerken, brengen we minder tijd door in onze wagen. Dat scheelt dus een pak kilometers. Wanneer je jaarlijks minder dan 15.000 km met de auto aflegt, ben je doorgaans beter af met een kilometerverzekering. De premie van een kilometerverzekering bestaat uit een vast en een variabel deel. Het variabele deel wordt aangepast in functie van het aantal kilometer dat je per verzekeringsjaar rijdt. Rijd je meer of minder kilometers dan opgegeven? Als je meer rijdt dan geschat, moet je bijbetalen. In het andere geval krijg je geld terug.