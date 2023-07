Hoe is het om als vrouw in een ‘mannenjob’ te werken? Eva (40) getuigt: “Ik vind lassen een kunst”

JobatDe voorbije decennia zette de Belgische arbeidsmarkt enorme stappen vooruit op het vlak van gendergelijkheid. Toch blijven er sectoren waarin mannen of vrouwen aanzienlijk ondervertegenwoordigd zijn. Maar hoe is het dan om als vrouw in een typische ‘mannenjob’ te werken? Jobat.be vroeg het aan Eva, lasser bij CNH Industrial in Zedelgem. “Ik ben hier gewoon een van de collega’s.”

Mannenberoepen

Statbel geeft de discrepantie duidelijk weer met onderstaande lijst van jobs waar de overgrote meerderheid van de beoefenaars mannen zijn. Op de twintigste plaats staat het beroep van lasser: 97,2 procent van de lassers in België zijn mannen. Het lijkt dus niet evident om als vrouw in zo’n ‘mannenjob’ te werken. Ter vergelijking: op de twintigste plaats van de lijst voor typische vrouwenjobs staat een beroep waarvan 80,9 procent van de medewerkers vrouwen zijn. Er zijn dus meer mannen in ‘vrouwenberoepen’ dan andersom.

Hoe is het om een van de weinige vrouwelijke lassers te zijn?

Iemand die zich niet liet afschrikken door de statistieken is Eva (40). Ze studeerde theater-grime en is in bijberoep grimeur voor kinderen op evenementen. Haar hoofdberoep is lasser bij CNH Industrial, een bedrijf dat grote machines voor de landbouwindustrie ontwikkelt en produceert, zoals balenpersen, maaidorsers en hakselaars. Voor ze op haar dertigste bij de VDAB een opleiding tot lasser volgde – een beroep waarvoor bijna 400 vacatures staan op Jobat.be – deed de mama van twee verschillende interimjobs bij metaalfabrieken. Daarna werkte ze bij een paar bedrijven als lasser voor ze in 2019 startte bij haar huidige werkgever. “Ik groeide dan intern door tot lasser in het engineeringteam dat prototypes construeert”, zegt Eva. “In dat team van veertig medewerkers ben ik de enige vrouw.”

Waarom besloot je om een opleiding tot lasser te volgen?

“Door voor een knelpuntberoep te kiezen, zou ik minder vervangbaar zijn op interimjobs en meer verdienen. Ik had mijn oog al op lassen laten vallen, omdat ik vroeger nog gesoldeerd had of koperlassen had gedaan. Metaal smelten was echt wel mijn ding. Ik vind lassen een kunst. Het zit echt in me om dat zo mooi mogelijk te doen. Toen ik te weten kwam dat het ook een knelpuntberoep is, was de keuze snel gemaakt. En ik vind dat je nooit te oud bent om te leren. Mijn man vroeg me nog: ‘Wat als het niet lukt?’, maar ik was vastberaden. Ik zou wel maken dat het lukte. (lacht)”

Hoe verliep de opleiding? Was je de enige vrouw in je klas?

“De opleiding vond overdag plaats en duurde ongeveer zes maanden. Intussen kreeg ik een uitkering en ontving ik een knelpuntpremie. Ik was inderdaad de enige vrouw in mijn klas. In het begin was ik ongerust dat niet iedereen me zou aanvaarden, dat de omgang met klasgenoten stroef zou zijn, maar dat viel allemaal goed mee. Ze hadden respect voor mijn keuze.”

Twijfelde je ooit over je beslissing?

“Ja, toen ik nog bij andere werkgevers solliciteerde, had ik wel een keer een slechte ervaring. Ik stuurde toen mijn cv en motivatie naar een zelfstandige die met een klein team mannen werkte. Mocht hij een vrouw zoeken, liet hij weten, dan zou hij wel zijn eigen vrouw laten lassen. Dat vond ik toch heel ongepast. Maar mijn twijfels verdwenen weer toen ik op andere plaatsen solliciteerde en er praktische of theoretische proeven aflegde. Die gingen me goed af. Dankzij de complimenten die ik kreeg, ging mijn zelfvertrouwen dan weer omhoog. Tijdens mijn vorige jobs was er misschien één persoon op honderd die geen goeiedag zei tegen me, maar de andere collega’s namen het dan ook wel voor me op. En ik praatte gewoon met mensen die wel vriendelijk tegen me waren.”

Hoe is het nu om als lasser te werken?

“Vanaf dag één op mijn huidige job klopte het volledige plaatje: het loon en de voorwaarden, het takenpakket, de collega’s. Het loon is hier gelijk voor iedereen die er begint – en veel hoger dan bij mijn vorige werkgever – en je kan meer verdienen na positieve evaluaties. De sfeer zit ook goed. Ik ben gewoon een van de collega’s. Je hebt wel een voordeel als vrouw: heb je hulp nodig, dan staan er meteen drie mannen voor je klaar. Naar een mannelijke collega zouden ze al sneller roepen dat hij zelf toch wel sterk genoeg is. (lacht) We hebben een heel goeie band.”

Wat zou je zeggen tegen vrouwen die nog twijfelen om in zo’n ‘mannenjob’ te gaan werken?

“Als je dat wil, moet je dat doen. In de meeste gevallen zijn je mannelijke collega’s heel positief en hebben ze respect voor wat je kan en wil doen. Soms moet je inderdaad wel eens wat harder zijn. Soms zal iemand eens iets zeggen dat je niet graag hoort. ‘Wil jij die stukken zagen, want je bent zo goed in zagen…’ Daar moet je gevat op kunnen antwoorden. Maar ze appreciëren dat je dat doet en nemen je het niet kwalijk. Ik pak dat dan ook zeker niet persoonlijk op en gun het hen al eens dat ze zichzelf grappig vinden. (lacht) Geloof dus in jezelf en laat je niet kennen.”

