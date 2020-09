Hoe investeer je fiscaalvriendelijk tijdens deze crisis? “Je kan tegelijk genieten van federale en van Vlaamse belastingvermindering”

Je geld investeren in de economie en tegelijkertijd minder belastingen betalen? Dat kan volgens Michel Maus, fiscaal expert in ons geldpanel , zeker ook in coronatijden. Sterker nog: volgens hem komen er fiscaal interessante tijden aan voor wie zijn geld graag wil investeren in bijvoorbeeld noodlijdende kmo’s. Hij vertelt welke federale en Vlaamse belastingverminderingen er bestaan en wat ze jou kunnen opleveren.

Een opmerkelijke vaststelling in deze vreemde coronatijden is toch wel dat de vastgoedmarkt vrij stevig aan het boomen is. Zelfs in een periode van economische recessie blijkt de investeringsdrang bij heel wat mensen dus niet meteen op een laag pitje te staan. Ook voor wie centen in de economie wil investeren, komen er fiscaal interessante tijden aan. Dit is het gevolg van de fiscale maatregelen die zowel de federale als de Vlaamse regering invoert om de investering van spaargeld in de economie te stimuleren. En het mooie is dat bepaalde van deze maatregelen met elkaar kunnen worden gecombineerd, zodat wie als inwoner van Vlaanderen in de economie gaat investeren, in aanmerking komt voor zowel een federale als een Vlaamse belastingvermindering.

Ook bedrijfsleiders die in hun eigen noodlijdende vennootschap investeren, hebben recht op een corona-belastingvermindering

Welke federale belastingverminderingen bestaan er?

Op het federale niveau bestonden er al belastingverminderingen in de personenbelasting voor investeringen in startende ondernemingen en groeibedrijven. Daarnaast is nu ook een coronabelastingvermindering voor particulieren die kapitaal investeren in kmo’s die hun omzet door de crisis met minstens 30 procent hebben zien dalen. Dat moet wel gebeurd zijn in de periode tussen 14 maart en 30 april 2020. Je krijgt hiervoor een belastingvermindering van 20 procent op je geïnvesteerde kapitaal, begrensd tot 100.000 euro. Wie dus bijvoorbeeld 40.000 euro in een noodlijdend bedrijf investeert, heeft recht op een belastingvermindering van 8.000 euro in de personenbelasting.

Interessant aan dit systeem is dat deze belastingvermindering ook open staat voor bedrijfsleiders. Ook bedrijfsleiders die in hun eigen noodlijdende vennootschap investeren, hebben er dus recht op. Deze nieuwe belastingvermindering is wel maar tijdelijk, en geldt enkel voor investeringen die je doet voor 31 december 2020.

Welke Vlaamse belastingverminderingen zijn er?

Ook op Vlaams niveau heeft de regering maatregelen aangekondigd om het spaargeld te activeren. Ten eerste komt er in het Vlaams Gewest een fiscale regeling voor het “vriendenaandeel” naar het voorbeeld van de winwinlening. Wie als particulier maximaal 75.000 euro aan kapitaal inbrengt in een “bevriende” KMO-vennootschap krijgt eveneens een vermindering in de personenbelasting. Die bedraagt 2,5% van het ingebrachte kapitaal, en dat gedurende 5 jaar.

De regeling rond het Vlaamse vriendenaandeel geldt niet voor de bedrijfsleiders van kmo’s. Indien zij kapitaal in hun vennootschap inbrengen, kunnen ze enkel genieten van de federale belastingvermindering

Een bijkomend voordeel is dat je deze Vlaamse belastingvermindering ook kan combineren met de federale. Wie dus voor 31 december 2020 een bedrag van 40.000 euro investeert, heeft dus recht op een federale belastingvermindering in de personenbelasting van 8.000 euro en heeft daarnaast ook nog eens gedurende vijf jaar recht op een Vlaamse vermindering van 1.000 euro. Een nadeel is wel dat de regeling rond het Vlaamse vriendenaandeel niet geldt voor de bedrijfsleiders van kmo’s. Indien zij kapitaal in hun vennootschap inbrengen, kunnen ze dus enkel genieten van de federale belastingvermindering.

De Vlaamse regering heeft daarnaast ook beslist om de bestaande regeling van de winwinlening uit te breiden. Dat is een belastingvermindering voor particulieren die een lening toestaan aan kmo’s. In tegenstelling tot de regeling rond het vriendenaandeel gaat het hier niet om de inbreng van kapitaal in een vennootschap, maar om het verstrekken van een lening. De versoepeling houdt in dat het maximale bedrag van de lening wordt opgetrokken van 50.000 euro tot 75.000 euro. Wie een winwinlening verstrekt, krijgt vervolgens een belastingvermindering van 2,5% voor elk jaar dat de lening loopt. Bij het vriendenaandeel is dat alleen in de eerste vijf jaar na de investering.

De coronacrisis zal dus ook een aantal nieuwe fiscale opportuniteiten bieden voor mensen die hun spaargeld willen laten renderen

Tot slot heeft de Vlaamse regering ook aangekondigd dat het een Vlaams Welvaartsfonds zal oprichten. Het doel? De Vlaamse economie ondersteunen via het verstrekken van kapitaal of door leningen aan te bieden aan bedrijven. Om het fonds te financieren wordt een beroep gedaan op institutionele beleggers en op particulieren. Wie als particulier kapitaal ter beschikking wil stellen van dit fonds wordt hiervoor eveneens fiscaal beloond. Zij krijgen voor hun investering gedurende drie jaar een belastingvermindering van 2,5% op het door hen ingebrachte kapitaal, met een maximum van 1.000 euro per belastingplichtige.

De coronacrisis zal dus ook een aantal nieuwe fiscale opportuniteiten bieden voor mensen die hun spaargeld willen laten renderen. Waarom zou u niet van deze fiscale gelegenheden gebruikmaken, in de wetenschap dat u hiermee ook de economie stimuleert?

