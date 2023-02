Hoe herken je een toxische baas? En wat kan je ertegen doen?

“Er zijn liefst 142 verschil­len­de definities voor burn-outklach­ten”: stresspro­fes­sor legt uit waarom burn-out volgens hem niet bestaat

Dat te veel stress leidt tot vermoeidheid, slaapklachten, somberheid, hartproblemen en pijnklachten, is evident. Maar een burn-out bestaat niet, zegt psychiater en stress-onderzoeker Christiaan Vinkers (42). “Zolang er onduidelijkheid over bestaat, blijft de weg naar de beste behandeling of het voorkomen ervan uit.” Hij legt uit waarom een juiste diagnose zo belangrijk is en hoe we meer grip op het fenomeen kunnen krijgen door onze stress de baas te blijven. Professor en klinisch psycholoog Elke Van Hoof (VUB) verklaart de sterke mening van Vinkers.