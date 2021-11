Hoe geef je phishers geen kans meer? Nieuwe app waarschuwt je voortaan

De app van Safeonweb stuurt twee soorten waarschuwingen. Eerst en vooral zijn er ‘dreigingen’, waarbij de gebruiker een bericht krijgt indien er een virus is opgemerkt in het wifi-netwerk waarmee hij of zij is verbonden. Ten tweede is er de melding ‘nieuws’, die de gebruiker waarschuwt voor algemene cyberdreigingen die de ronde doen in ons land. Daarbij krijgt de gebruiker bijvoorbeeld tips om veiliger te surfen.