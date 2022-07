Hoe ga je als startende belegger om met bubbels? Onze jonge belegger geeft 5 tips. “Er zijn enkele grote winnaars, maar veel meer verliezers”

De Beurs van Charlotte en CédricBeleggingshypes zijn lastig te voorspellen, maar lopen bijna altijd volgens hetzelfde patroon: veel beleggers investeren in één beleggingsproduct, waardoor de koers zeer sterk stijgt. Tot de bubbel plots knapt en veel verliezers met lege handen overblijven. Hoe kan je als startende belegger een hype herkennen? En moet je er altijd van wegblijven? We vragen het aan onze jonge belegger Cédric Proost :“Een bubbel is niet duurzaam, maar het kan wel even renderen.”

Hoe ga je als belegger om met beleggingshypes? Beluister de laatste aflevering van De Beurs van Charlotte en Cédric. Alle vorige afleveringen vind je hier terug.

Beleggingshypes zijn van alle tijden, maar sinds de opkomst van sociale media is het nog eenvoudiger geworden om een nieuwe te creëren. Ze ontstaan doordat er op korte termijn veel geld in één beleggingsproduct gestoken wordt, dat kan een bepaald aandeel zijn maar denk bijvoorbeeld ook aan bepaalde cryptomunten of NFT’s of zelfs tulpenbollen tijdens de tulpenmanie in de 17de eeuw in Nederland. Daar waren tulpenbollen op de piek enkele jaarlonen waard, omdat de markt zo oververhit was geraakt.

Bij een beleggingshype doet het er eigenlijk weinig toe wat het beleggingsproduct zelf is. De waarde en prijs van het product, twee zaken die in de beleggingswereld wel eens durven afwijken van elkaar, worden compleet ontkoppeld en men betaalt een veel te dure prijs in de hoop dat de volgende belegger of speculant nog meer zal betalen. Dat is dan ook de definitie van de greater fool theory. Je koopt iets waarvan je weet dat het veel te duur is met als doel een nog grotere gek dan jezelf te vinden om met winst te kunnen verkopen. Een strategie die allesbehalve duurzaam is, en waar ik iedere belegger voor zou willen waarschuwen om zeer waakzaam mee te zijn.

Quote Het is ontzettend verleide­lijk om mee op een snel stijgende koers te springen en zo vlug winst te nemen. Besef dat die koers vroeg of laat ook zal crashen en dat er veel verliezers uit voortkomen die de enkelingen die heel vroeg ingestapt zijn rijk maken. Cédric Proost

Het grote gevaar aan deze beleggingshypes is dat ze op één van de twee belangrijkste emoties die beleggers hebben op de beurs inspelen, namelijk onze hebzucht. Het is ontzettend verleidelijk om mee op een snel stijgende koers te springen en zo vlug winst te nemen. Dat kan werken, absoluut. Besef wel dat die koers vroeg of laat ook crasht en er heel wat verliezers uit voortkomen. En die maken enkel de enkelingen die heel vroeg ingestapt zijn rijk. Snel naar boven en ontzettend snel naar beneden, dat typeert een beleggingshype. Als je toch inkocht in de rit naar boven is het ook zeer moeilijk om te zeggen wanneer je verkoopt, want je wilt vanzelfsprekend altijd maar meer en meer.

Hoe herken je een beleggingshype en hoe ga je ermee om?

1. Focus je bij beursgenoteerde producten altijd op de prestaties van de onderneming. In januari 2021 was er het bekende voorval met het Amerikaanse bedrijf GameStop. Het bedrijf stond op het randje van een faillissement en toch ontplofte de koers. Heel wat ‘shorters’ speculeerden op de daling van het aandeel. Maar veel beleggers verzamelden zich via het platform Reddit en spraken daar af om samen te spannen en het aandeel de lucht in te pompen om zo de ‘shorters’ een loer te draaien. Hier weet je onmiddellijk dat er sprake is van een hype omdat het niet kan dat de koers van een bedrijf dat bijna failliet is zo de lucht in schiet.

2. Beleg niet louter op basis van een verhaal van een bedrijf. Er zijn heel wat mensen en bedrijven met goede ideeën maar de essentie van een bedrijf blijft dat het winst maakt. Beleggen in bedrijven die nog niet winstgevend zijn, is dus extra risicovol. Wanneer veel beleggers dit doen kan er een hype ontstaan.

3. Pas altijd op met succesverhalen. Uiteraard zijn er enkele grote winnaars bij zo’n bubbel, maar wees maar zeker dat er veel meer verliezers zijn. Beleggers en mensen in het algemeen zijn vaak heel trots op hun succesverhalen en dat zijn ook degene die je het vaakst zal horen van je vrienden, op familiefeesten, … Hoeveel geld ze hiervoor al verloren hebben om een keer te winnen, zal je vaak niet te horen krijgen. Dat kan de foute perceptie geven dat beleggen enkel en alleen winnen is. Dat is het niet. Zelfs de meest ervaren belegger maakt wel eens een fout en verliest geld.

4. Beleg enkel met geld dat je kunt missen. Dat is sowieso een gouden regel voor elke belegging maar met beleggingshypes moet je er echt vanuit gaan dat je dit geld binnen dit en een korte tijd volledig kunt kwijt zijn. Als je dat aankunt, dan kun je een gokje wagen op eigen risico.

Raad ik je daardoor af om nooit eens op zo’n hype te springen? Nee hoor, zolang je jezelf ervan bewust bent dat het een hype is en je niet oneindig rijk zal worden en je beseft dat het niet duurzaam is. Het is een belegging die je even kan renderen, maar vroeg of laat zal je eruit moeten stappen en tevreden zijn met wat je hebt.

