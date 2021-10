Hoe bitcoin ons dagelijks leven binnensluipt: wordt de virtuele munt mainstream of niet?

Bitcoin heeft weer maar eens een recordhoogte bereikt. Zo werd de cryptomunt voor het eerst meer dan 66.000 dollar (zo'n 57.000 euro) waard, goed voor een stijging van meer dan 50 procent. Of anders gezegd: het zoveelste schouderklopje voor de believers. Maar draai het of keer het hoe je wil, ook de non-believers zullen ermee geconfronteerd blijven. Zo staan er in Vlaamse velden her en der al bitcoinbankautomaten - de meeste vind je trouwens in Antwerpen en Schaarbeek - waar je bitcoins kan kopen met cash geld. Maar ook in ons dagelijks leven duiken er meer plaatsen op die bitcoin of andere cryptocurrencies aanvaarden.