Hoe betaal je het minst om te parkeren in een stad?

Betalen om te parkeren, daar ontsnap je bijna nergens aan. Misschien koop je je parkeerticket het liefst aan de parkeerautomaat, maar ook betalen via een app of sms is erg in trek. Mobiele betalingen hebben enkele voordelen, maar wat maakt het ook financieel interessant? “Door van betaalmethode of app te wisselen, kan je tot 60 cent per parkeerticket besparen.”

Een parkeerautomaat staat normaal gezien niet verder weg dan 300 meter, maar het is vaak handiger om te betalen met je gsm. Dat kan op verschillende manieren.

1. App of website

Je parkeerticket betalen via een app of website: hoe werkt dat? Allereerst moet je je registreren bij een van de apps die in de stad actief zijn. Nadat je je wagen parkeerde, voer je in de app het nummer van de parkeerautomaat en je nummerplaat in. Sommige apps zullen zelf het nummer van de automaat tonen als je de app toegang geeft tot je locatiegegevens of aanduidt op het kaartje in welke straat je staat. Je vindt er ook goedkopere parkeerzones mee. Het belangrijkste om op te letten is dat je je parkeersessie stopt voor je wegrijdt, want anders blijft de teller lopen (tot de maximaal toegestane parkeerduur) en betaal je te veel.

4411 is de populairste app en werkt in 96 Belgische steden, maar het is niet de enige in het genre. Voorbeelden van concurrenten zijn Yellowbrick (actief in 55 Belgische steden), Parkmobile (46 steden), EasyPark (38 steden), Flowbird (22 steden) of Seety (12 steden). Bij de meeste apps heb je de keuze uit verschillende betaalmiddelen.

2. Sms

Om een app te kunnen gebruiken, heb je een gsm-abonnement met mobiele data nodig. Betalen met een sms vormt het alternatief waarbij je geen mobiele data verbruikt. Het blijft belangrijk om je op voorhand te registreren bij een aanbieder die je met een sms laat betalen. Dan stuur je bijvoorbeeld een sms naar het nummer 4411 met het nummer van de automaat gevolgd door een spatie en je nummerplaat. Je sms’t bij je vertrek nog eens ‘Q’ om de sessie te beëindigen. Parkeer je in een zone waar je even gratis mag staan, dan bestaat ook daar een sms voor… waarvoor je wel 15 cent betaalt.

Als je een abonnement hebt bij Proximus, Scarlet of Orange, komen de tickets die je kocht met 4411 op je factuur. Je kunt ook een kredietkaart koppelen en zo via sms betalen. 4411 is ook opgenomen in de apps van onder andere KBC, Belfius, Payconiq, Q8, Proximus of Flitsmeister. Je hebt geen smartphone nodig: een gewone gsm werkt ook eenmaal je je (via de website) registreerde.

Wat is het goedkoopst?

De prijzen voor een parkeerticket dat je koopt via een app, website of sms zijn dezelfde als aan de parkeerautomaat op straat. Maar daar komen wel transactiekosten bovenop. Bij 4411 betaal je per verzonden of ontvangen sms 15 cent. Als je rekent op je eerste sms, een bevestiging van 4411, een bericht ter herinnering en de Q-sms om de sessie te beëindigen, zit je al snel aan 60 cent. Een sessie die je initieert via de app of website kost 35 cent. Het is dus bijna de helft zo goedkoop als je betaalt met de app in plaats van met een sms.

Andere apps rekenen je nog minder aan. Flowbird vraagt 23 cent (in plaats van 35 cent zoals bij 4411) om je parkeerticket in orde te brengen. Met de app van EasyPark betaal je 15 procent van het parkeerticket of 1,99 euro per maand. Yellowbrick vraagt 30 cent. Seety gebruiken kost je in verschillende steden helemaal niets. De enige app duurder dan 4411 is Parkmobile, dat 39 cent vraagt of 2,50 euro per maand.

Het loont dus de moeite om te controleren of je in een stad woont waar de goedkopere alternatieven actief zijn. Als je in Oostende betaalt door naar 4411 te sms’en, kan je door met Seety te werken 60 cent per ticket uitsparen. In de meeste steden blijft de goedkoopste manier van parkeren wel de klassieke: aanschuiven aan de parkeerautomaat. Die rekent je geen transactiekosten aan.

