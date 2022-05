Hoe beschermen we ons geld tegen inflatie bij bloedrode cijfers op de beurs? “Kies voor aandelen in voeding. Eten en drinken moeten we toch”

Recordaan­tal bedrijven opgericht vorig jaar, maar nu is er een terugval door “zorgwek­kend klimaat”

Er zijn vorig jaar 119.830 bedrijven gestart in België. Dat is een recordaantal, zo blijkt uit een studie van handelsinformatiekantoor Graydon in opdracht van ondernemersorganisaties Unizo en UCM. Dit jaar is er echter sprake van een terugval.

5 mei