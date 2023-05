Hoe beïnvloedt de Abex-index jouw verzekeringspremie? En wat is de waardevastheid van je auto? Tien verzekeringstermen ontrafeld

IndependerDe verzekeringswereld heeft een eigen jargon, waarmee niet elke klant vertrouwd is. De omnium van je wagen ken je waarschijnlijk nog wel. Maar weet je ook wat een ingebrekestelling is? Waar de vrijstelling op slaat? Of wat bedoeld wordt met het schadeattest? Independer.be maakt je wegwijs.

1. Abex-indexcijfer

Het Abex-indexcijfer is het cijfer dat verzekeraars gebruiken om de jaarlijkse premie van je woonverzekering vast te leggen. De index van de Associatie van de Belgische Experts (Abex) volgt de prijzen van de nieuwbouw.

Omdat je na een brand je huis opnieuw moet kunnen bouwen met de vergoeding die je brandverzekeraar je uitkeert, evolueert de verzekerde waarde van je woning en dus ook de premie die je betaalt mee met de Abex-index. Deze index staat ook vermeld in je contract.



2. Afschrijving

2. Afschrijving

Elk jaar neemt je auto in waarde af. Dit noemen verzekeraars de afschrijving of waardevermindering. Die wordt uitgedrukt in een bepaald percentage per maand of per jaar. Door de waardevermindering krijg je in het geval van een ‘perte totale’ veel minder schadevergoeding betaald voor een auto die zes jaar oud is dan voor een wagen met slechts twee jaar op de teller.

3. Europees aanrijdingsformulier

Dit is het formulier dat je moet invullen na een aanrijding, en dat identiek is in alle Europese landen. Het dient om de omstandigheden van het ongeval en de verantwoordelijkheid duidelijk vast te leggen. Nauwgezet invullen is dus de boodschap.



4. Ingebrekestelling

4. Ingebrekestelling

Een ingebrekestelling is de officiële verklaring die zegt dat je je overeengekomen verplichtingen niet nagekomen bent. Een verzekeraar kan je ‘in gebreke stellen’ als je je jaarlijkse verzekeringspremie niet betaalt, en dat na het versturen van enkele schriftelijke herinneringen. Je riskeert dat je contract wordt opgezegd, en dat de verzekeraar weigert om schade te vergoeden.

5. Loslopende dieren

De term duikt in vrijwel elk autoverzekeringscontract full omnium of mini-omnium op: als je een loslopend dier, zoals een hert, een hond of een wild zwijn aanrijdt, dan ben je verzekerd voor de schade aan je auto. Dat is niet het geval als je enkel een verzekering BA (Burgerlijke Aansprakelijkheid) hebt.



6. Natuurkrachten

6. Natuurkrachten

Je woningverzekering en ook je autoverzekering full omnium en mini-omnium verzekeren je tegen natuurkrachten. Het gaat dan om schade door onder meer stormweer, lawines, sneeuwdruk, hagel, springvloed, overstromingen, een stormwind van minstens 80 kilometer per uur, vulkaanuitbarstingen en aardbevingen. De basisautoverzekering BA dekt deze schade niet.

7. Opzegbrief

Dit slaat op de schriftelijke melding (brief of e-mail) die je moet doen als je je verzekeringscontract wil opzeggen. Opgelet: je moet een opzegbrief minstens drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag bezorgen. Doe je dit pas later, dan ben je nog voor een jaar verzekerd bij je huidige verzekeraar.

8. Schadeattest

Als je verandert van autoverzekeraar, dan moet je je nieuwe verzekeraar een ‘schadeattest’ bezorgen. Dat geeft een gedetailleerd overzicht van de ongevallen die je de laatste vijf jaar hebt gehad. Op basis daarvan wordt je nieuwe verzekeringspremie berekend. Het schadeattest krijg je normaal gezien van je huidige verzekeraar* als je je contract opzegt.

*Je kunt het ook downloaden via www.carattest.be met behulp van je identiteitskaart en een kaartlezer.

9. Vrijstelling

Vrijstelling betekent hetzelfde als ‘franchise’. Het is het bedrag dat je zelf moet ophoesten bij een schadegeval waarvoor jij aansprakelijk bent. Het bedrag is terug te vinden in je contract voor de autoverzekering, de woningverzekering en de familiale verzekering.



10. Waardevastheid

10. Waardevastheid

Dit is de periode waarin de waarde van je voertuig gelijk blijft aan de oorspronkelijke verzekerde waarde, en er dus geen waardevermindering is. Dat wil zeggen dat je bij een ‘perte totale’ het volledige verzekerde bedrag krijgt terugbetaald. Het gaat dan om totaalverlies door brand, diefstal of eigen fout als je een full omniumverzekering hebt. Bij een mini-omnium is enkel het totaalverlies door brand of diefstal verzekerd.

De waardevastheid verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Je vindt de precieze termijn terug in je contract. Meestal schommelt de periode tussen 12 en 48 maanden, en ze hangt ook af van het aantal kilometer dat je jaarlijks aflegt.

