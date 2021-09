Hoe beheer ik het spaargeld van mijn zoon van 13 het best? Spaargids.be beantwoordt jouw lezersvraag

SparenHeel wat ouders willen hun kind graag financieel een duwtje in de rug kunnen geven tegen de tijd dat hij of zij op eigen benen moet staan. Maar hoe doe je dat nu het best? Welke spaarformule kies je? En waar moet je op letten? Brecht Coene, specialist bij Spaargids.be beantwoordt jouw geldvragen.

“In essentie verschilt de manier waarop je moet sparen en beleggen voor een jongere niet van de manier waarop je dat moet doen voor een volwassene”, zegt Brecht Coene. “Je moet altijd beginnen met de vragen: waarvoor spaar je? Wanneer heb je het gespaarde geld nodig? Heb je een probleem als je zou beleggen en daarbij een deel van je inbreng zou kwijtspelen omdat de financiële markten tegenzitten?”

Stap 1: Kies een goede jongerenspaarrekening

De meeste ouders bouwen het spaargeld van hun kinderen op in lagen. Een eerste laag wordt gevormd met geld dat ze op een spaarrekening zetten. Vroeger bracht een spaarrekening op naam van een jongere ook meer op dan die op naam van een volwassene, maar op de rekeningen van CPH Banque en Europabank na is dat niet meer het geval. Vergelijk hier de verschillende geboorte- of jongerenspaarrekeningen.

Stap 2: Kies een tak21-spaarverzekering

Een tweede laag kan je vormen met bijvoorbeeld een tak21-spaarverzekering. Een dergelijke rekening geeft een gewaarborgde basisrente. Bovenop kan je nog een extra winstdeelneming krijgen als de verzekeraar de stortingen met winst kan herbeleggen en zijn financiële toestand dat toelaat. Hou je de rekening minstens 8 jaar, dan is de opbrengst bovendien vrijgesteld van roerende voorheffing. Als nadeel heeft een tak21-spaarverzekering dan weer dat er kosten aan verbonden zijn. Weet wel dat je die soms kan onderhandelen. Lees hier hoeveel de tak21-spaarverzekeringen kosten en wat ze opbrengen.

Stap 3: Beleg voor je kind

Een derde laag kan je vormen met beleggingsplannen. Je kan hiervoor maandelijks een bedrag opzijzetten, waarmee dan deelbewijzen in een of meerdere beleggingsfondsen worden gekocht. Op die manier beleg je samen met anderen in obligaties, aandelen of een combinatie ervan. Jongeren hebben doorgaans een langetermijnhorizon. Ze hebben het spaargeld niet onmiddellijk nodig voor een grote aankoop. Als de beurs dan zakt, dan hebben ze voldoende tijd om te wachten tot die weer hersteld is. Bekijk hier welke beleggingsplannen het meeste opbrengen.

De beleggingsplannen kunnen zowel worden afgesloten bij een bank als bij een verzekeraar. In dit laatste geval spreken we van tak23-beleggingen.

Op wiens naam?

“Een zaak waar je goed moet over nadenken, is op wiens naam je gaat sparen of beleggen. Zet je het geld op naam van je zoon, dan is het definitief van hem. Je mag het dan alleen nog afhalen om zaken te betalen die in zijn belang zijn. Gebruik je het voor andere zaken, dan kan hij je later ter verantwoording roepen”, aldus Coene. Je kan als ouder ook een spaarrekening op eigen naam nemen en er een rubriek ‘voor x’ aan toevoegen. In dat geval behoud je wel het beschikkingsrecht over het geld, maar als je sterft komt het in de nalatenschap terecht en moeten er successierechten worden betaald.

“Bij een tak21-spaarverzekering of tak23-beleggingsverzekering kan je als ouder eveneens op eigen naam sparen met je zoon als begunstigde. Je kan daarin bepalen dat hij het geld krijgt als hij een bepaalde leeftijd bereikt of als je overlijdt. Deze formule heeft ook het voordeel dat je de begunstigde altijd kunt wijzigen, mocht er ooit een haar in de boter komen”, aldus nog Coene.

