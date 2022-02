Hoe afhankelijk is Europa van Russisch gas?

Iets meer dan een derde van het aardgas dat Europa vandaag gebruikt, is afkomstig van Rusland. Goed voor het verwarmen van miljoenen huizen en de stroomvoorziening van talloze fabrieken. Dat is vervelend, want door de harde sancties van de Europese Unie tegen Rusland komen deze energievoorzieningen in gevaar. Een overzicht.

In 2021 was 38 procent van het gas in de Europese Unie afkomstig van Rusland. In 2019 was dat nog 41 procent. Daarbij zijn er ook grote verschillen tussen de verschillende lidstaten. Zo waren buurlanden als Letland, Hongarije en ook Finland in 2020 voor (vrijwel) 100 procent afhankelijk van het Russische gas. Maar ook Duitsland en Italië zijn voor bijna 50 procent afhankelijk van de Russische energievoorziening.

Voor België is dat wel niet meer dan 7 à 8 procent, omwille van onze relatief gunstige ligging met aanvoer vanuit Noorwegen, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de importterminal in Zeebrugge. Toch zullen ook wij een eventuele knik in de aanvoerslang in onze portemonnee voelen.

Tekorten?

Experts zijn sceptisch over het afsluiten van de Russische gastoevoer. Dat zou Rusland ook grote economische parten spelen. “Van echte tekorten zal er daardoor niet meteen sprake zijn”, weet Matthias Detremmerie, aankoper voor energieleverancier Elindus. “Maar of de consument dit opnieuw zal voelen? Ja. Als er in twee dagen tijd 50 procent op de groothandelsprijs bijkomt, sijpelt dat, afhankelijk van het type contract, met vertraging naar de energiefactuur door.”

Gisteren schoot de prijs van gas al met meer dan 40 procent omhoog op de toonaangevende Amsterdamse beurs. De prijs voor een megawattuur gas stond een half uur na de opening van de handel op 115 euro. Een dag eerder was dat nog 87,45 euro.

