HLN WINKELKAR. Welke supermarkt is de goedkoopste? Expert geeft duiding: “Mogelijk wordt onze voeding dit jaar nog 20 procent duurder”

“Singles betalen liefst 52 procent belastin­gen op loon, koppels ‘slechts’ 35 procent”: werkexpert geeft advies om meer over te houden

In vergelijking met andere landen gaat er van het loon van Belgische werknemers een heel groot deel naar de schatkist, zeker wanneer het om singles gaat. “Maar ook bij eenverdienergezinnen met kinderen zien we geen fraai beeld voor België”, zegt onze werkexpert, professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent). Hij geeft concreet advies om toch meer geld over te houden van je loon.

2 februari