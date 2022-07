HLN WINKELKAR. Van 4,79 euro tot 11,5 euro voor een kilo kipfilet: prijzen schommelen sterk in de supermarkten. Hoe kan dat?

Het einde van de prijsstijgingen in de supermarkt is helaas nog niet in zicht. Hoewel retailexperts verwachtten dat de prijzen in mei zouden stabiliseren, blijven ze voorlopig verder stijgen. Toch zijn de verschillen van prijsstijgingen voor dezelfde producten in diverse supermarkten niet overal even groot, zo merken we in onze HLN WINKELKAR. Hoe komt dat en hoe kun je als consument vandaag de dag het budget van je winkelkar wel nog onder controle houden? Els Breugelmans, professor marketing en retailexpert KU Leuven, legt het uit.