HLN WINKELKAR. Melk is 40 procent duurder geworden, kip 25 procent: waar kan je je winkelkar nog het voordeligst vullen?

Het einde van de prijsstijgingen lijkt helaas nog niet in zicht te zijn. Wat niemand verwacht had, gebeurde: de inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) komt deze maand uit op 10,40 procent*. Voeding was nog nooit zo duur als vandaag. Dat merken we ook aan onze winkelkar bij zes verschillende supermarkten: overal stijgen de prijzen, al is dat niet overal in dezelfde mate. De supermarkt waar de prijzen het meest stegen, blijkt voor onze winkelkar echter nog altijd de goedkoopste te zijn.

*Cijfers Statbel september 2022

Welke producten je koopt - maar ook waar je je boodschappen doet - bepaalt hoeveel duurder je winkelkar geworden is. Volgens het Belgische statistiekbureau Statbel waren de grootste prijsstijgingen in september te vinden bij oliën, vis, zuivelproducten, brood, granen en vlees. De oorzaak van die prijsstijgingen hoeven we niet ver te zoeken: de stijging van de energieprijzen heeft natuurlijk een impact op de productiekost van onze voedingswaren.

Neem bijvoorbeeld melk: in vergelijking met december 2021 geeft de sector aan dat die prijzen gemiddeld met 40 procent gestegen zijn, maar de prijsstijgingen zijn broodnodig voor de boeren als ze willen overleven. De Prijzencommissie van het Levend Pluimvee geeft dan weer aan dat de prijzen voor kippenvlees met ruim 25 procent gestegen zijn sinds december 2021. En dat merken we ook aan onze winkelkarren: melk en kipfilet zijn overal duurder geworden.

Quote Gelukkig zijn er ook producten die redelijk stabiel blijven van prijs of zelfs ietsepiet­sie goedkoper zijn geworden.

Klein verschil voor A-merken

Maar ook voor andere producten in onze winkelkar valt het op dat ze overal duurder zijn geworden. Zo zijn A-merken zoals mayonaise van Devos & Lemmens en cola van Coca-Cola in alle supermarkten nu duurder dan in december 2021. Al valt het wel op dat de prijsverschillen tussen de supermarkten voor deze A-merken klein zijn: zo vind je bij liefst vier supermarkten voor 1,79 euro (voor 550 ml) mayonaise van Devos & Lemmens. Alleen bij de premiumsupermarkten staat die voor 30 cent hoger geprijsd. Voor een liter Coca-Cola is het prijsverschil tussen discounters en premiumsupermarkten nog veel kleiner: daar is het verschil maximaal 11 cent.

Gelukkig zijn er ook producten die redelijk stabiel blijven van prijs of zelfs ietsepietsie goedkoper zijn geworden. Zo is de prijs van een kilo tarwebloem van het huismerk nagenoeg in elke supermarkt vandaag nog steeds even hoog als in december 2021. Chocopasta van Nutella is bij de discounters zelfs iets in prijs gezakt: 3 cent minder.

Uiteindelijk toch doorgerekend

Hoe hard je nu die verhoogde voedingsprijzen in je portemonnee voelt, hangt ook deels af van waar je je boodschappen doet. Supermarkten die niet meteen alle prijsstijgingen doorrekenden aan hun klanten, kunnen vandaag niet anders meer dan de prijsstijgingen doorrekenen. Retail-experten waarschuwden daar al maanden voor. Vooral Colruyt blijkt zo uiteindelijk toch ook de prijsstijgingen te moeten doorrekenen: daar werd onze winkelkar 16,40 procent duurder dan in december 2021, terwijl het op dit moment voor onze winkelkar toch nog de goedkoopste supermarkt blijkt te zijn. Bij concurrent Albert Heijn lijken de prijzen in onze winkelkar minder sterk gestegen te zijn (+ 2,26 procent) maar is de winkelkar momenteel nog ietsje duurder (1,91 procent) dan bij Colruyt.

Quote Vandaag besteedt de Belg nog meer van zijn koopkracht aan voeding en dagelijkse consumptie, al is het nog niet zo veel als in de jaren 50

De grote vraag blijft dan ook of er eindelijk een oplossing in het verschiet is om de prijzen weer te doen dalen of op z’n minst te stabiliseren. Vorig jaar gaf de Belg één euro op vijf uit aan voeding, drank en tabak. Vandaag besteedt de Belg nog meer van zijn koopkracht aan voeding en dagelijkse consumptie, al is het nog niet zo veel als in de jaren 50, toen meer dan de helft van de koopkracht daaraan besteed werd. Bedrijven en retail-experten geven echter niet veel hoop dat de voedingsprijzen snel zullen stabiliseren of weer in prijs zouden dalen.

Consumenten lijken daarom steeds meer zelf het heft in eigen handen te nemen en bewuster hun inkopen te doen. Uitkijken naar interessante acties zoals ‘1+1 gratis’, zo veel mogelijk huismerken kopen en al eens boodschappen doen bij discounters zijn de voorbije maanden populairder geworden. Wie slim boodschappen doet, kan door huismerken te kopen in plaats van A-merken bijvoorbeeld 30 tot 65 procent goedkoper zijn winkelkar vullen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

*Disclaimer

In de mate van mogelijk werden de reguliere marktprijzen genoteerd, al kunnen deze verschillen per locatie en/of tijdelijke promoties. De voedingsprijzen werden niet omgerekend in het geval van producten waarvan de consument bij aankoop geen duidelijke keuze kan maken op het effectieve gewicht of inhoud van het gekozen product. Indien duidelijk aangegeven werden de prijzen wel omgerekend naar een zelfde inhoud of gewicht. De productvergelijking is in de mate van mogelijkheid gebaseerd op gelijkaardige verpakkingsmaterialen e.d.

Lees ook: