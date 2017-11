Zoveel betaal je om te starten in bijberoep Aangeboden door BNP Paribas Fortis

12u25 0 Shutterstock Lanceer je zaak in bijberoep en kom zo te weten of je idee straf genoeg is. HLN.start Stel, je hebt een prachtidee om je eigen bedrijf te lanceren. Maar hoe kom je te weten of je idee straf genoeg is om er elke dag je boterham mee te verdienen? De beste test is om je zaak in bijberoep te lanceren, zo weet je meteen hoe de markt reageert op je concept. Hier vind je een duidelijk overzicht van alle kosten die een statuut van zelfstandige in bijberoep met zich meebrengt.

Eerst checken: de basisvoorwaarden

De eerste stap om zelfstandige in bijberoep te worden, is bekijken of je voldoet aan een van de basisvoorwaarden. Iedereen die voldoet aan een van deze voorwaarden kan probleemloos het statuut van zelfstandige in bijberoep aanvragen:

• Je werkt in loondienst voor minstens 50%

• Je staat in het onderwijs en bent vastbenoemd voor minstens 60% of werkt minstens 50% als contractueel

• Je werkt als ambtenaar voor minstens 50%

Ook als je een socialezekerheidsuitkering krijgt kan je onder speciale voorwaarden zelfstandige in bijberoep worden.

Oprichtingskosten

Gelukkig is dit een eenmalige kost en valt de prijs mee. De inschrijving van je zelfstandige activiteit in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) bij het ondernemingsloket kost 85,50 euro (vrijgesteld van btw), ongeacht of je nu een eenmanszaak of een vennootschap opricht. Daarnaast heb je ook een btw-nummer/ondernemingsnummer nodig (soms ook als je opteert voor een btw-vrijstelling), tenzij je start in een welomschreven vrij beroep. Dat kost 66,55 euro (incl. btw) via een ondernemingsloket of is gratis als je de registratie zelf doet bij je lokale btw-kantoor.

Sociale bijdragen

Hier heb je vast al over gehoord en dat is niet verwonderlijk: de sociale bijdragen die je elk kwartaal betaalt zijn de hoogste kosten die je te wachten staan. Ze worden verrekend aan 20,5% van je (geschatte) netto belastbaar jaarinkomen (omzet min beroepskosten). De forfaitaire minimumbijdrage bedraagt sowieso 77,69 euro per kwartaal. Alleen wanneer je jaarinkomsten lager liggen dan 1.471,01 euro betaal je niets. Speel op veilig en schat je jaarinkomsten het eerste jaar beter iets hoger in: zo voorkom je een bijbetaling.

Shutterstock De eerste stap om zelfstandige in bijberoep te worden, is bekijken of je voldoet aan een van de basisvoorwaarden.

Provinciebelastingen

Eenmaal per jaar betaal je provinciebelastingen, de kost verschilt per provincie en varieert van 62 tot 125 euro en hangt onder meer af van de grootte (oppervlakte) van je bedrijf. Wie in Vlaams-Brabant woont heeft geluk en hoeft geen provinciebelasting te betalen.

Wat met de belastingen?

De meeste zelfstandigen in bijberoep hebben een eenmanszaak. Belangrijk om weten is dat je bijverdiensten dan samengeteld worden bij de inkomsten uit je hoofdberoep. Hoe hoger het totaal, hoe meer belastingen je betaalt - vaak in de hoogste belastingschijven (45% tot 50%). Dankzij het inbrengen van relevante beroepskosten, kun je dat belastbare inkomen drukken. Hoe hoger de beroepskosten, hoe lager je belastingen. Een boekhouder of accountant kan je helpen met duidelijk advies en is ook de juiste persoon om je wegwijs te maken in de regelgeving en je op de hoogte te houden van de nieuwste wijzigingen. Ook met de kostprijs van een boekhouder hou je dus best rekening; afhankelijk van het aantal documenten dat jaarlijks verwerkt dient te worden – én de orde en netheid waarmee je ze binnenbrengt – schommelt die kost tussen de 100 en 250 euro per kwartaal.

Het verdict

Voor de inschrijving van een bijberoep betaal je maximaal 152,50 euro (140,50 euro exclusief btw). Daarna heb je een combinatie aan vaste en variabele kosten (en misschien heb je ook nog een verzekering nodig, voor bijvoorbeeld speciale apparatuur, een bedrijfswagen of een pand). Grofweg hou je zo’n 40 tot 50% over van je totale jaarinkomsten uit een bijberoep.

Meer tips om je onderneming klein maar bescheiden te lanceren, vind je hier.