Zo vond Paulien van Blommm geld voor haar eerlijke bloemen: “Na 9 dagen had ik mijn startkapitaal al binnen”

29 januari 2018

Een verjaardag, een bedanking of zomaar. Altijd is er wel een reden om bloemen in huis te halen. Maar hoe ‘schoon’ is die bos rozen nog als je weet dat ze in slechte arbeidsomstandigheden in het Zuiden gekweekt werd, en met de vrachtwagen tot hier is gebracht? Paulien Verhaest (36) lanceerde daarom Blommm in Gent: bloemen recht van het veld, op de velo, in je vaas.

Paulien: “Snijbloemen die je hier koopt, komen meestal uit verre landen zoals Kenia, Israël, Ethiopië, Ecuador. Ik merkte bij mijn vrienden en bij mezelf dat we geen bloemen meer kochten want de impact op mens en milieu klopt niet met het gevoel dat ze moeten oproepen: vrolijkheid en warmte. Nochtans is het ook bij bloemen mogelijk om ze sociaal verantwoord, biologisch en milieuvriendelijk te telen. Op een bepaald moment dacht ik: “Als de grote bloemenindustrie geen actie onderneemt, doe ik het gewoon zelf.” Mijn grote drijfveer is het de consument zo makkelijk mogelijk maken om aan een bos (h)eerlijke bloemen te geraken.” Paulien is de eerste in Vlaanderen die de brug slaat tussen lokale biologische bloementelers en de klant. Om het helemaal ecologisch verantwoord te maken, bestel je de bloemen online en levert Blommm ze met fietskoeriers.

Op bootcamp

De liefde voor bloemen is er bij Paulien met de paplepel ingegeven. “Altijd stond er bij ons thuis wel een vaas met bloemen op tafel. Dat was niet anders toen ik op kot ging en later in mijn eigen huis. Bloemen fleuren je op.” Paulien speelde eerst nog even met het idee om zelf teler te worden. “Maar na een paar gesprekken met bloemenboeren had ik door dat er een andere schakel ontbrak, namelijk het ‘gat’ tussen de lokale teler en de consument. Dus waarom zelf telen als er al zoveel mooie bloemen bloeien in ons land?”

Paulien volgde een opleiding bloemist op een flower farm in Engeland. Eens ze haar concept duidelijk voor ogen had, stapte ze met vragen over sociaal en duurzaam ondernemen naar de Sociale Innovatie Fabriek in Brussel. Daarna ging ze op bootcamp sociaal ondernemen in bedrijvencentrum De Punt in Gent. Paulien: “In die peergroup kon je je idee pitchen. Dat van mij stond toen nog niet ver, maar ik had veel aan de feedback die ik kreeg. Daarna begon ik met het opstellen van mijn businessplan. Daarbij heb ik me goed laten omringen door vrienden die er veel meer van weten dan ik. Zij stelden mijn idee in vraag en dat heeft me goed geholpen.”

Pittig

Blommm is gefinancierd via crowdfunding. “Zo kon ik al eens aftoetsen in hoeverre mensen wakker liggen van eerlijke bloemen”, zegt Paulien. En dat liep verbazend vlot: “Na 9 dagen had ik mijn gehoopte startkapitaal al binnen.” Daarna kwam alles snel op gang: het vinden van een toffe naam, het opstarten van social mediakanalen, een webshop, het productieproces opstarten, administratie, klantenrelaties, enzovoort. Paulien: “Het was wel pittig tot nu toe. Je komt jezelf tegen als je zo’n carrièreswitch als zelfstandige maakt: alles is nieuw en je moet je ritme en tempo nog vinden. Je geeft er sowieso ook een stuk van je gezins- en sociale leven voor op, zeker bij een éénmans- of liever éénvrouwszaak. Op een dag zei mijn dochter van zes: “Mama, je hebt nooit tijd voor mij.” Dat komt hard aan. Ik was er toen wel fysiek voor mijn gezin maar mentaal niet. Wat extra hulp kunnen inschakelen, zou intussen zeer welkom zijn.” (lacht)

Een andere uitdaging was de bloemen op een milieuvriendelijke manier én heelhuids van het atelier tot bij de klant brengen. “In het begin hield ik mijn hart vast toen ik koos voor fietskoeriers, Gent heeft veel kasseien moet je weten.” (lacht) Wie in de bloemensector werkt, is afhankelijk van de weersomstandigheden én van het bloemenseizoen. “Ik moet het doen met het aanbod van de dag. Zijn er veel bloemen beschadigd, dan moet ik creatief zijn met minder. In de winter moet ik hetvooral hebben van droogbloemen en thee.”Ondanks het vele werk bleef Paulien er van begin af aan in geloven. “Ik ga er altijd al van uit dat het beter gaat worden. Het is natuurlijk ook fijn om te merken dat je zaak bloeit en groeit, en dat de mensen openstaan voor jouw verhaal. De energie die je erin steekt, krijg je zo dubbel en dik terug.”

“Wie ook met een idee zit, wil ik graag één gouden raad geven: houd je idee vooral niet voor jezelf maar deel het met zoveel mogelijk vrienden, kennissen of familie. Laat het kritisch bekijken en leer uit de feedback die je krijgt. Je kan je twijfels en vragen ook aftoetsen bij een van de vele ondersteunende initiatieven voor startende ondernemers.”

