Gesponsorde inhoud Zo maak je het frietkot opnieuw hip: de gedurfde aanpak van The Potato Bar Aangeboden door BNP Paribas Fortis

29 januari 2018

Eerst een pand huren en dan pas de bank overtuigen van je concept: daarvoor moet je zeker zijn van je zaak. Kevin Desopper en Ramses Van Waes openden een jaar geleden The Potato Bar in hartje Brugge en vertellen aan HLN.start hoe ze dankzij een slimme mix van frietkot en café hun businessplan op poten kregen. “Het was nu of nooit en we zijn gesprongen”

Al meer dan tien jaar werkten Kevin en Ramses samen in de horeca, allebei als chef. Nieuwe arbeidsvoorwaarden wakkerden hun fantasie over een eigen zaak aan. Kevin: “Dat kon een broodjeszaak zijn of een frietkot, als er maar zelfgemaakte mayonaise op het menu stond. We keken uit naar een geschikt pand toen ons oog viel op een oud gebouw centrum Brugge. Het leek de uitgelezen kans: de ligging is schitterend en de eigenaar gaf ons inspraak bij de inrichting. Het was nu of nooit en we zijn gesprongen.”

Vleugje luxe

De meeste starters zorgen eerst dat ze aan een startkapitaal geraken, en kijken dan of ze ergens een handelspand kunnen huren. Het duo Kevin-Ramses pakte het omgekeerd aan. Kevin: “Wij hebben het contract voor ons huurpand ondertekend nog voor we een lening bij de bank hadden. Dat was misschien pretty risky maar wij waren overtuigd van ons idee en onszelf. We volgden intussen wel startersbegeleiding via Unizo waarin we ook ons businessplan uitwerkten. Maar het lukte, we konden bovendien een interessante lening krijgen bij de bank.”

De grote troef van de chefs is dat ze niet voor een gewone frituur gingen, maar er een vleugje luxe aan toevoegden. Kevin verduidelijkt: “Zelfgemaakte sauzen en toppings, bediening aan tafel en een trappist in een glas. We vonden het ook belangrijk een stukje Belgisch culinair erfgoed mee te geven, dus staan er kroketten met een vulling van vol-au-vent, hamrolletjes in kaassaus en stoverij op de kaart. Om het cafégevoel compleet te maken, zorgen ikzelf of mijn dj-maten voor fijne tunes op de achtergrond.”

“Een eigen zaak is zoals kinderen: je weet pas wat het is, eens je ze hebt” Kevin Desopper

Vliegende start

Toch verliep het parcours van de heren niet geheel vlekkeloos, vooral bij de verbouwing van het pand. Kevin: “Vanaf dag één was het al miserie (lacht). Er stond een muur waar we er geen wilden, er was een verwarming verkeerd geïnstalleerd, en ga zo maar door. Maar eens we erin konden, namen we een vliegende start. Al gauw hadden we handen te kort: na 2 maanden konden we al 2 extra medewerkers in dienst nemen. We moesten ons businessplan toen al bijsturen (lacht). Dat succes was ook overweldigend, ik had de druk toch wat onderschat. Wij werkten nog 6 dagen op 7, van 12 tot 23 uur. Iedereen zegt wel: “Dat weet je toch op voorhand als je een eigen zaak start?”. Maar het is zoals met kinderen, je weet pas wat het is eens je ze hebt. Mijn vrouw beviel trouwens ook van ons tweede kindje tijdens die openingsmaand. Ik wist niet waar eerst naartoe!”

Nog één tip voor twijfelaars met een straf idee? Kevin: “Als je er 200 % in gelooft, dóe het dan. Maar je moet het wel zeker weten, anders moet je er niet aan beginnen. Ramses en ik zijn nu heel content waar we staan maar het is soms wel zwaar geweest, vooral in het begin.”

