Ze faalde als wedding planner, maar is nu een succesvolle ondernemerscoach: hoe Marit Ginevro rechtkrabbelde

26 oktober 2018

Een ‘serial entrepreneur’ noemt ze zichzelf, en dat komt goed uit. Want Marit Ginevro (44) begeleidt creatievelingen die in Berchem een eigen zaakje willen opstarten. De goede raad die ze hen geeft, haalt ze uit haar eigen ondernemingservaringen. En dan nog vooral uit haar ene mislukking.

We nemen allemaal weleens een screenshot van iets dat we willen bijhouden. Maar waarschijnlijk heeft geen enkele van die screenshots zoveel emotionele waarde als die van Marit. Het is een beeld van de website voor Meet Lux, de onderneming waarmee ze wereldwijd luxehuwelijken zou gaan organiseren. “Anderhalf jaar lang stond ik op en ging ik slapen met dat project. Maar uiteindelijk bleek niet alles waterdicht te zijn”, zucht Marit. Gelukkig kan ze nu, met de lessen die ze trok uit die gefaalde onderneming, via haar vzw Creative Cities jonge creatievelingen inspireren. “Zij voelen dat ik óók met mijn voeten in de modder heb gestaan. Voor onzekere ondernemers is dat een hart onder de riem.”

En de advocaat?

Marit bouwde eerst een bloeiende carrière op in de reclamewereld, maar stilaan ging het kriebelen om zelf iets op te starten. “Ik heb een nicht in Londen die bevriend is met iemand die high-end huwelijken organiseert voor celebrities als Bono en de prins van Monaco. We zagen nog een gaatje in die markt, dus samen met een derde enthousiasteling kickstartten we een project. We pompten geld in een website in zes talen, want we wilden bijvoorbeeld ook Russen en Indiërs bereiken. We printten businesskaartjes, overlegden met andere wedding architects, vergaderden in Londen of Parijs… Maar hoe dichterbij de launch kwam, hoe meer addertjes kwamen bovendrijven. Het juridische aspect, bijvoorbeeld, hadden we onderschat. Dek je maar eens in voor alles wat mis kan lopen tijdens een luxueuze bruiloft. En toen werd onze derde vrouw zwanger. Ik voelde dat de timing niet goed zat, dat ik als enige het project nog vooruittrok en dat samenwerken met partners in het buitenland te moeilijk werd. Dus besloot ik er toen, met pijn in het hart, de stekker uit te trekken. Soms moet je realistisch zijn als ondernemer en beseffen: dit wordt het niet.”

Een grote ontgoocheling voor Marit, maar uit die ervaring trok ze wél lessen die ze nu doorgeeft aan de aspirant-ondernemers bij Creative Cities. “De mensen die ik begeleid komen met zoveel drive binnenwalsen. Maar dan hou ik ze nuchter. Hebben ze berekend of hun project rendabel zal zijn? En hebben ze een stevig financieel fundament? Een goed team rond je verzamelen is ook zo belangrijk. Je moet honderd procent zeker zijn dat alle neuzen in dezelfde richting staan én bereid zijn om de enige echte trekker te zijn. Plus, je moet een goede advocaat inschakelen, om duidelijke afspraken te maken met je partners of klanten. En bovenal: je mag niet opgeven. Zeker niet na een korte tijd. Heb geduld, verteer de tegenslagen en vlieg er opnieuw in.”

F*ck work-life balance

Ondanks de goede raad die ze uitdeelt, ziet Marit nog vaak ondernemers falen. Maar volgens haar zijn die even goed bezig als anderen die succesvol zijn. “In de Verenigde Staten is het zelfs zo dat investeerders pas interesse tonen bij je tweede project, ook als je eerste project faalde. Omdat je dan juist geleerd hebt hoe het wél moet. Dus zolang je er blijft voor gaan en je na het vallen opnieuw opstaat, maakt het niet uit als je een paar keer tegen de lamp loopt. Vallen is onvermijdelijk. Dat merk je meteen wanneer je met andere ondernemers praat. ‘Oh, maar ik heb ook al eens wat geld verloren’, hoor je dan. Dus negeer die faalangst en blijf knokken.”

Faalangst heeft Marit nu allesbehalve. “Veel ondernemersboeken roepen ‘durf te springen!’ Maar voor mij zouden ze een boek moeten schrijven dat schreeuwt ‘hou je in! Hou je work-life balance een beetje in de gaten!’ (lacht) Maar ondernemen is nu eenmaal mijn passie en daar moet ik voluit voor gaan. Zoals Françoise Chombar, de CEO van Melexis, zegt: ‘Fuck work-life balance. Everything worth fighting for unbalances your life.’”

Om te durven ondernemen, moet je ook durven falen.

