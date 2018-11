Jump Forward Gesponsorde inhoud Wouter Foulon scoort met engineringbedrijf Comate: Een ondernemer moet zichzelf voortdurend heruitvinden Aangeboden door Orange

23 november 2018

Wouter Foulon koestert van kindsbeen af een passie voor creatie en runt dan ook sinds 2010 zijn zaak Comate, een bedrijf dat vernieuwende producten designt en engineert. Inmiddels stelt de ‘Vlaamse Jonge Ondernemer 2017’ vijfendertig mensen te werk. Achter zijn succes schuilt een slimme aanpak en enkele gouden ondernemersinzichten.

Zoals de meeste start-ups, is Comate ontstaan uit het idee dat het anders kan. En beter. Dat Wouters idee niet op losse schroeven staat, bewijst de onophoudelijke groei van zijn bedrijf, dat zich toespitst op design en engineering van hightech producten. “Een echte ondernemer blijft niet hangen bij een hoop meningen en ideeën. Die zet zijn ideeën om in acties”, vindt de jonge bedrijfsleider. “Zo hopen we de wereld efficiënter en een stukje mooier te maken.”

Ethiek vs. omzet

De klanten van Comate zijn mensen die dromen van iets, maar het zelf niet kunnen verwezenlijken. Wouter en zijn team vertalen die droom naar een fysiek product dat de wereld kan veranderen.

“De producten waar wij onze schouders onder zetten, moeten passen in onze beroepsethiek en een positieve impact hebben op mens en maatschappij. Het is niet eenvoudig om de juiste projecten te selecteren en we doen ook heel veel dingen niet. Een ondernemer moet keuzes maken. Het is een uitdaging om te bepalen hoe ver je daarin gaat en hoe je een gezonde ethiek kan combineren met een gezonde financieel beleid.”

Fouten maken mag

Ook het vinden van geknipte collega’s is een uitdaging voor Wouter. “Zelfs een ingenieur of ontwerper die helemaal begeesterd is, moet nog in onze cultuur passen. We steken daar ongelooflijk veel energie in. We hebben een team dat constant kandidaten screent en ondertussen ook de gewenste bedrijfscultuur uitbouwt, eentje waarin we open communiceren en iedereen met feedback kan omgaan.”

Maar een bedrijfsleider moet niet alleen zijn collega’s coachen. Hij moet ook zelf continu evolueren. “Aan de start, acht jaar geleden, was ik operationeel bij elke taak betrokken”, herinnert Wouter zich. “Ik deed honderd jobs tegelijk, maar dat blijft niet houdbaar. Mijn belangrijkste job nu is ervoor zorgen dat onze strategie en plannen uitgevoerd worden en dat elke collega een duidelijke rol heeft. Verder vertrouw ik erop dat mijn collega’s de projecten beter uitvoeren dan ik zelf zou kunnen.” Wouter werkt hard aan zijn bedrijfscultuur, waarin ook plaats is om te falen. “Fouten maken hoort nu eenmaal bij initiatief nemen en innoveren. Zolang je maar weet wanneer je risico’s kan nemen en wanneer niet.”

Klankbord gezocht

Als ondernemer moet je jezelf telkens opnieuw uitvinden, waarschuwt Wout. “Je moet gewoon voortdurend anticiperen op hoe de wereld er over enkele jaren zal uitzien, wil je dan nog kunnen meespelen.” Zo gebeurt het dat ondernemen voor Wouter een fulltime hobby is. “Ik maak geen onderscheid tussen mijn privé- en professionele leven. Dat kan je als ondernemer gewoon niet maken”, vindt Wouter.

Voor hij in een volgende vergadering duikt, geeft hij nog een laatste tip mee. “Zoek een klankbord, iemand die al enkele stappen verder staat. Als je een starter bent, ga dan te rade bij iemand met twintig man in dienst. Heb je zelf een team van twintig mensen, vraag dan raad aan iemand met vijftig collega’s. Zo’n mentor is cruciaal, ook voor mij nog. Want het ondernemerschap wordt weleens geromantiseerd, maar de realiteit is veel uitdagender en complexer.”

