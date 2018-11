Failing forward Gesponsorde inhoud Wok A Way-oprichter Kasper Stuart: een ondernemer moet als een bokser zijn. Je moet klappen leren incasseren Aangeboden door Failing Forward

02 november 2018

Nu is hij een van Antwerpens succesvolste ondernemers, met zaken als Black Smoke en The Dirty Rabbit onder zijn vleugels. Maar zelfs een ‘horecavisionair’ -- zoals sommigen hem noemen -- als Kasper Stuart (50) maakt fouten. Die ene grote fout van 2002, bijvoorbeeld. Al ligt die net mee aan de basis van zijn succes.

Een maagdelijke witte bowl met daarop het zwarte Wok A Way-logo. Het is een van de weinige objecten die Kasper uit het puin van een van zijn meest gedurfde horecazaken kon redden. Aan de bowl zelf is het niet te zien, ongeschonden als hij is, maar die ene Wok A Way in Calais kreeg tussen 2001 en 2002 veel zware tegenslagen te verwerken. Zoveel tegenslagen dat Kasper zich genoodzaakt zag de handdoek in de ring te gooien. Iets wat totaal niet in zijn aard ligt. “Maar soms is een zaak gewoon niet meant to be. Dan kan je maar beter door de zure appel heen bijten en daarna weer verder knokken.”

Klappen incasseren

Kaspers verhaal over zijn Wok A Way in Calais leest als een rampenroman. Alles begint rooskleurig, tot de ene na de andere tragedie op Kaspers pad komt. “In 1999 opende ik in Antwerpen de eerste Wok A Way, een ‘fast casual’ wokrestaurant. Een baanbrekend concept toen voor Antwerpen, zelfs voor Europa. Het was zo’n groot succes dat ik snel aan een vervolg dacht. Ik kwam bij een pand in Calais terecht, een plek drukbezocht door Fransen en Britten die het kanaal overstaken. Maar onmiddellijk kreeg de zaak te kampen met moeilijkheden.”

“Eerst deed de Franse overheid lastig. We kregen veel controles en moesten als enige restaurant in Frankrijk – ooit! – een tweede nooduitgang voorzien, waarvoor we een gat in onze vloer moesten kappen. Daarna vonden in 2001 de dieselstakingen plaats, waarbij vrachtwagenchauffeurs een maand lang alle toegangswegen tot Calais blokkeerden. En daarna brak in 2002 het mond-en-klauwzeervirus uit in de UK en bleven de Britten collectief thuis. Dat was onze finale doodsteek. We hadden veel geld verloren en moesten na negen maanden de stekker eruit trekken. Volledig failliet waren we niet, maar wél mentaal failliet.”

Enorm veel tegenslagen dus, maar Kasper durft toe te geven dat hij zelf ook fouten maakte. “Er speelde zeker wat jeugdige onbezonnenheid mee. Die zorgde ervoor dat ik de stap durfde te zetten, maar ook dat ik geen idee had van de strengere regels of het moeilijkere publiek in Frankrijk. En als startende ondernemer had ik niet genoeg geld voorzien om tegenslagen op te vangen. Dus ja, we hebben toen mentaal en financieel veel klappen moeten incasseren. Maar een goede ondernemer moet als een goede bokser zijn: die valt niet bij de eerste stoot om en leert incasseren.”

Niet bang, wel nuchter

Dus na die desastreuze ervaring in Calais zette Kasper door. Maar niet onverschrokken. “De Wok A Way in Antwerpen was nog altijd succesvol, maar natuurlijk kreeg mijn doorzettingsvermogen door de fail in Calais wel een klap. En toch, niet lang na de sluiting, krabbelde ik met mijn team weer overeind, stelden we nauwkeurig vast wat we beter hadden moeten doen en begonnen we aan een volgende project, dat uiteindelijk wél een schot in de roos was. Die volgende stap zetten is zo ongelooflijk moeilijk. Maar zét hem, want het is een kans om enorm te groeien.”

“Calais zie ik echt als een omslagpunt in mijn carrière, de gebeurtenis die mij tot een goede ondernemer vormde. Ik ben er sterker uit gekomen: professioneler en een stukje voorzichtiger ook. Nu dubbelcheck ik bij elke stap of we genoeg over alle details nagedacht hebben en of we een sterke financiële buffer hebben om tegenslagen op te vangen. Dat is niet bang zijn, wel nuchter. Ik laat me niet stoppen en blijf dromen. Ook dankzij het team om me heen, dat me enerzijds behoedt voor hoogmoed en anderzijds net het avontuur mee wil inspringen. En verder, tja, is het voor een deel in God’s hands. Dat zal nooit veranderen.”

