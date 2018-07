Jump Forward Gesponsorde inhoud Wild idee wordt succesverhaal: “Onze vierkante donut blijkt een schot in de roos” Aangeboden door Orange

26 juli 2018

10u00 0 HLN.start Na twintig jaar een bakkerij te hebben gehad in Grembergen, een deelgemeente van Dendermonde, voelde Joris Verschelden de behoefte om het roer om te gooien. Dat deed hij, en hoe! Eerst ging hij op prospectie in New York, om daarna een winkel in Antwerpen te openen: Hoeked Doughnuts. Joris deelt maar al te graag zijn ervaringen en strooit enthousiast met tips.

Joris Verschelden hoeft geen seconde na te denken, als we hem vragen hoe lang zijn winkel Hoeked Doughnuts in Antwerpen al bestaat: één jaar en drie maanden. Hij glimt van trots én van ondernemingsdrang, want hij zit geen moment stil. En toch lijkt de start van Hoeked Doughnuts eerder iets impulsiefs dan een weloverwogen actie. Joris: “Mijn zakenpartner Caroline en ik voelden dat donuts iets is dat geweldig leeft, zeker onder jonge mensen. Maar we kwamen alleen industriële exemplaren tegen. Als bakker vraag je je dan af: waarom zou ik ze niet zelf gaan maken? We gingen online op zoek naar ‘the best doughnuts in the world’ en zo ontdekten we dat de meeste winkels in New York zitten. We hebben direct een vliegtuigticket geboekt en zijn in New York gaan rondlopen om een aantal shops te bezoeken. Ik had toen meteen het idee: ‘maar dat kan ik ook zelf maken!’”

Tip 1: Durf op je buikgevoel af te gaan

“Als je me vraagt wat volgens mij iemand tot een echte ondernemer maakt, dan zeg ik: durf op je buikgevoel af te gaan. Net zoals Caroline en ik, misschien wat impulsief, deden door naar New York te gaan en daar toen beslisten: dit gaan we doen, zeker weten! Natuurlijk komt daarna de volgende stap: je moet jezelf onderscheiden!”

Tip 2: Onderscheid jezelf

“Uiteraard wilde ik niet zomaar andere donuts kopiëren: rond, met een gat in en een mierzoete topping erop. Want je moet opvallen tussen al die andere exemplaren, vandaar dat we op het idee kwamen om een vierkante donut te lanceren.”

Tip 3: Schakel professionals in

“Vierkante donuts, het mag dan een goed idee zijn, je moet je idee ook nog verkopen aan je klanten. Je hebt een naam en een logo nodig, maar daarin ben ik geen specialist, dus moest ik op zoek gaan naar iemand die dat wel is. De neef van vrienden van mij werkt toevallig bij een reclamebureau, dus ben ik op hen afgestapt en heb hen gevraagd: bedenk een catchy naam en een logo. Zij kwamen met de naam ‘Hoeked Doughnuts’. Die samenwerking is perfect verlopen. Het kost natuurlijk wel wat, maar ik had een potje voor onvoorziene uitgaven opzijgezet.”

Tip 4: Do what it takes

“Ik heb twintig jaar m’n bakkerij in Grembergen gehad en ik woon er nog steeds, maar voor een beetje omzet moest ik natuurlijk wel nieuwe horizonten opzoeken. We hebben getwijfeld tussen Antwerpen en Gent, maar omdat Antwerpen dubbel zoveel inwoners heeft als Gent, was de keuze snel gemaakt. En zo gingen we van een klein dorp naar de grote stad.” (lacht)

Tip 5: Kom voortdurend met nieuwe ideeën

“We merkten dus meteen dat we een gat in de markt hadden ontdekt, maar dat betekent niet dat we op onze lauweren zijn gaan rusten. Het assortiment wordt voortdurend bijgewerkt en dat delen we vooral via de sociale media, op Instagram. We hebben klassiekers, zoals de bosbessendonut, maar ook eentje met crème brûlée-smaak en krokante caramel, of een ‘ThisIsNoPeanuts’ met crème van pinda’s bestrooid met stukjes pinda en kokosnoot, een speltdonut met pijnboompitten en machapoeder, en ga zo maar door. We hebben al acties bedacht voor studenten – zij betalen alleen afgeronde (of ‘afgehoekte’) prijzen –, op zaterdag lanceren we een speciale weekenddonut... Op de laatste editie van de Gentse Feesten hadden we een pop-up aan de Groentenmarkt. In september openen we in hetzelfde pand op de Groentenmarkt een nieuwe authentieke Hoeked Doughnuts corner. Het zal deel uitmaken van het BAM (Belgian Artisanal Market)-project. BAM is een kleine artisanale markt waar je gourmetdonuts, ambachtelijk gerookte vis en ambachtelijk gerijpte kaas, en niet te vergeten cuberdons kunt kopen. Achteraan in de BAM komt er ook een corner waar je koffie, thee maar bijvoorbeeld ook Belgische bieren kan krijgen.”

Tip 6: Denk niet dat je alles alleen kunt/moet doen

“En dat brengt me tot de laatste tip: doe niet alles alleen, maar omring je met mensen die jou kunnen helpen. Wij doen bijvoorbeeld beroep op een aantal flexi’s, medewerkers die direct kunnen inspringen als we het te druk krijgen. Mijn bedoeling is om steeds meer aan mijn zaak te werken, en niet in mijn zaak.”

www.hoekeddoughnuts.be

