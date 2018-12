Failing forward Gesponsorde inhoud Wanneer je er in je carrière beter de brui aan geeft volgens businessgoeroe Seth Godin Aangeboden door Failing Forward

05 december 2018

16u10 0

Winners do quit. Ze vechten voor hun zaak, maar weten ook wanneer het juist slimmer is om te stoppen. Marketinggoeroe Seth Godin registreerde drie veelvoorkomende faalscenario’s in een professionele carrière en hij stelde haarfijn vast bij welk scenario je moet doorzetten én wanneer je beter voor een nieuw pad kiest.

Dead end, de doodlopende straat

Als je onderneming of carrière een ‘dead end’ is, leiden al je inspanningen tot niets. Je investeert geld, tijd en energie in een project en werkt steeds harder, maar er komt geen beweging in. Kortom, je zit in een doodlopende straat. Misschien koos je voor het verkeerde project of mis je het juiste talent. Streef je ernaar om de beste te zijn, maar blijf je een struikelparcours afleggen of boek je tot je frustratie geen vooruitgang? Dan is stoppen de moedigste keuze. Verleg je focus naar een ander terrein waarin je wel kan uitblinken.

De klif, risky business

Je onderneming of carrière kan ook op een ‘klif’ afstevenen. Het gevaarlijke is dat je dat helemaal niet ziet aankomen. Je zet immers de hele tijd stevige stappen vooruit en alles gaat een erg lange tijd goed. Tot er een moment komt waarop je succesverhaal keihard instort. Misschien neemt je bedrijf een onverwachte koerswijziging of verandert de markt opeens drastisch. En omdat alles tot nu toe fantastisch ging, heb je nooit geleerd hoe om te gaan met zo’n tegenslag. Je wil blijven doorzetten, maar door de zware crash zijn je inspanningen niet meer in verhouding met de inzet, kosten en/of tijd die je investeert. Je kan dus beter meteen stoppen, want doorgaan is verloren moeite en pure geldverspilling.

De dip, mogelijk succes in zicht

Ervaar je ‘de dip’ in je onderneming of carrière, dan mag je níét stoppen. Want jij maakt wél een heel normale evolutie door. Aanvankelijk begon je vol enthousiasme aan een nieuw avontuur en boekte je je eerste mooie resultaten. Maar al snel voelt alles minder nieuw en begin je (in vergelijking met de ‘klif’, kleine) tegenslagen te ervaren. Je komt bijvoorbeeld in tijd- of geldnood, wordt onzeker en bang, verliest je enthousiasme, neemt je onderneming of carrière niet meer zo ernstig of focust te veel op de korte termijn en niet op de lange.

Tijdens die eerste tegenslagen lijkt stoppen de meest verleidelijke optie. De gouden tip van Seth Godin? Gebruik die hindernissen om je project bij te sturen waar nodig en te leren hoe je met zulke tegenslagen moet omgaan. Zet daarna met frisse energie weer door, want uiteindelijk leg jij het ideale traject af. Kan je door een dip heen vechten, dan is de kans groot dat jou een flinke groeispurt en zelfs groot succes wacht.

Slim stoppen of dapper doorgaan: een uitdaging voor elke ondernemer

Wie een eigen zaak heeft, herkent de situaties hierboven. En weet ook dat stoppen niet gelijk is aan falen. De durf om die dappere beslissing te nemen, kunnen we alleen maar bewonderen, toch? Steek onze moedige ondernemers een hart onder de riem en zet je handtekening onder het ‘Met falen en opstaan’-manifest.