Waarom je eigen zaak starten makkelijker wordt in 2018

Je eigen zaak starten wordt makkelijker in 2018. Ah, die gigantische stapel papierwerk als je een eigen zaak wil starten, reden genoeg om je plannen op de lange baan te schuiven. Op twee fronten is er goed nieuws op komst: ontdek meteen of die wijzigingen ook gelden voor jouw sector en je dus de plannen voor je eigen zaak beter nog even laat rijpen.

1. Hallo, vestigingswet?

Wist je dat je vandaag niet zomaar een slagerij, bakkerij, kapsalon of optiek mag openen? Voor deze beroepen geldt tot eind 2017 de ‘vestigingswet’. Die bepaalt dat je moet kunnen bewijzen dat je kennis van de stiel hebt voor je een eigen zaak mag openen. Dat kan met een diploma van bakker of slager dat je op school hebt gehaald, of je kan bewijzen dat je werkervaring hebt in dat beroep of een test afleggen. Vandaag zijn 28 beroepen beschermd door deze vestigingswet.

Op 1 januari verandert die hele vestigingswet door de invoering van een Europese richtlijn. Vanaf 1 januari heb je geen getuigschrift van beroepsbekwaamheid meer nodig om een eigen zaak op te starten. Dat geldt onder andere voor zelfstandigen die beginnen als zelfstandige slager, kapper, bakker, begrafenisondernemer, fietshersteller, restaurateur, schoonheidsspecialist, voetverzorger, masseur en opticien.

Voor sommige beroepen valt de vestigingswet nog niet meteen weg. Voor beroepen uit de bouwsector (ruwbouw, stukadoor, elektrotechniek, schilderen, vloeren, schrijnwerk, dakdekker, cv-installateur,…) verandert er voorlopig niets. Vanaf 1 januari 2019 zouden ook de zelfstandige beroepen in de bouw niet langer gereglementeerd zijn.

2. Attest bedrijfsbeheer: nodig of overbodig?

Nog meer goed nieuws op komst voor wie liever wat minder papierwerk heeft. Om een eigen bedrijf te mogen starten heb je vandaag een attest bedrijfsbeheer nodig, maar op vraag van Europa wordt dat binnenkort afgeschaft. De timing? In de loop van 2018 en ten laatste op 1 september 2019. Misschien wat te lang om je plannen voor een eigen zaak uit te stellen.

Grote kans dat jij je basiskennis bedrijfsbeheer wél zal moeten bewijzen. Dat kan op drie manieren: door diploma’s en getuigschriften voor te leggen, met praktijkervaring of via een speciaal examen.

Nog een vreemde kronkeling de wet: iedereen die een vrij, intellectueel of dienstverlenend beroep mag zonder attest bedrijfsbeheer een eigen zaak starten. Dat geldt dus voor artsen, notarissen, architecten, landmeters, psychologen, boekhouders, copywriters, advocaten,… Maar het is toch niet omdat je een gebroken been in het gips kan steken, dat je het verschil kent tussen personenbelasting en btw?

