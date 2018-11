Failing forward Gesponsorde inhoud Waarom I Love Techno-bedenker en ondernemer Peter Decuypere niet (meer) naar geld en succes streeft

Aangeboden door Failing Forward

08 november 2018

13u20 0

Trotseer je deze week professionele tegenslagen? Is je bankrekening een teleurstelling en lijkt succes een onbereikbare bestemming? Dan injecteert deze ‘motivation minute’ van ondernemer Peter Decuypere, de oprichter van de Brusselse club Fuse en festival I Love Techno, je hopelijk met wat moed en inspiratie.

Peter opende als prille twintiger zijn eerste nachtclub. Later oogstte hij succes als founding father van de Brusselse club Fuse en het festival I love Techno, projecten die hem geen windeieren legden. Hij ondervond echter aan den lijve dat succes en geld nooit een doel op zich mogen zijn.

Volg je buikgevoel...

“Mijn eerste club had ik echt opgestart vanuit een persoonlijke passie”, vertelt Peter. “Het waren de begindagen van de house en techno en ik voelde dat daar potentieel in zat. Als je een gat in de markt ziet en je merkt dat er nog honderd anderen op jouw idee zitten te wachten, dan ben je iets op het spoor. Ik had marketing gestudeerd, dus ik had evengoed botervlootjes of auto’s aan de man kunnen brengen. Maar dan zou ik mijn hele leven gedacht hebben: had ik toen maar mijn buikgevoel gevolgd en die club geopend...”

…en word vooral niet te hebberig

“Ik had nooit durven dromen dat ik uiteindelijk I love Techno zou organiseren, een festival met meer dan dertigduizend bezoekers. Maar toen we vanuit puur winstbejag dat succesrecept uitbreidden naar twee edities per jaar, liep het mis. Het publiek voelde meteen dat de ziel eruit was en de organisatie voor het grote geld ging. Ik moest I Love Techno verkopen en was daarna vijf jaar gebonden aan een niet-concurrentiebeding. Na afloop van die periode plande ik een grootse comeback in de Gentse Culture Club. Het werd helaas een grote flop … én een persoonlijk kantelmoment.”

Meer dan een cijfer op je bankrekening

“Na die klap kwam het besef dat ik geen evenementen meer wilde organiseren, maar liever mijn kennis en ervaring wilde delen. Vandaag geef ik les, schrijf ik boeken en ben ik actief als keynote speaker en marketingconsultant voor evenementen. Allemaal zaken die ik graag doe en waarmee ik mijn boterham kan verdienen. Met ouder te worden besef ik steeds meer dat geld niet zo belangrijk is. Rijkdom schuilt in fijne ervaringen en relaties met mensen, niet in je bankrekening. Er is niks mis met geld te willen verdienen, maar het mag nooit je enige doel zijn als ondernemer. Want anders ga je een heel leeg professioneel leven tegemoet. Echte voldoening haal je uit wat je graag doet.”

Peter (en andere ondernemers) on stage

Benieuwd naar het volledige ondernemersavontuur en meer levenswijsheden van Peter? Kom dan op 16 november naar Turnhout voor een avondvullende Faalfolie waar ondernemers vertellen over hoe ze fouten maakten die uiteindelijk opstapjes naar succes bleken te zijn.