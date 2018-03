week van de mogelijkheden Gesponsorde inhoud VIDEO: Succesvol een onderneming opstarten? Word een krak in marketing dankzij de tips in aflevering 3 van The Kickstart Sessions Aangeboden door Agentschap Innoveren en Ondernemen

19 maart 2018

11u00 0 HLN.start Van je geniale idee een succesvolle onderneming maken, hoe doe je dat? In ‘The kickstart sessions’ helpen we twee jonge entrepreneurs die met exact dezelfde vraag zitten. Een team van experts helpen Anton en Ine de goede baan op, met in deze derde aflevering heel wat tips om hun product bij het doelpubliek te krijgen.

Met je onderneming niet alleen jezelf, maar ook iedereen uit je doelpubliek gelukkig maken: dat is het ultieme doel, toch? Maar daarvoor moet je natuurlijk eerst je product bij dat doelpubliek krijgen.

Expert Youssef Chatar is ondernemingsbegeleider bij Unizo antwerpen, hij helpt jonge ondernemers een goede marketingstrategie te ontwikkelen.

Expert An Boone is coördinator bij de Stichting Onderwijs & Ondernemen van Unizo, die met projecten en acties de ondernemerstalenten van studenten boost.

Do it yourself in 4 stappen

Stap 1: Bepaal wie je doelpubliek is

Wie is je ideale klant? Hoe leven of denken ze, waar houden ze van, wat doen ze in hun vrije tijd? Het is enorm belangrijk dat je een goed beeld hebt van je toekomstige doelgroep.

Stap 2: Verdeel ze in kleine groepjes

Door je doelpubliek in kleinere clubjes op te delen, kan je makkelijker, gerichter en dus ook succesvoller met ze communiceren. Hoe je jouw boodschap overbrengt aan een koppel zal bijvoorbeeld verschillen dan hoe je dat doet aan een single, een achtienjarige of een mama. Houd met die groepjes rekening wanneer je bepaalt welke communicatiekanalen je zal gebruiken of hoe je jouw boodschap zal visualiseren.

Stap 3: Bedenk een goede naam

What’s in a name? Alles! Denk grondig na over hoe je jouw kindje gaat noemen. Een goede naam omvat precies waar je product voor staat en is catchy en makkelijk te onthouden. Zo vergroot je de kans op de beste reclame van allemaal: mond-tot-mondreclame.

Stap 4: Ga online!

Een website is jouw online visitekaartje. Het spreekt voor zich dat je tegenwoordig écht niet meer zonder kan.

Toptip 1: Leef je in

Om je doelpubliek door en door te leren kennen, moet je ze opzoeken. Denk eens na: ken je zelf mensen die tot je doelgroep behoren? Je opa en oma, kleine zusje of leerkracht? Zo kan je je al beter voorstellen hoe zij denken en leven en kan je hun karakteristieken concreet op papier zetten. Van wat ze als ontbijt eten over wat ze graag doen op zaterdagnamiddag tot welke televisieprogramma’s ze bekijken.

Toptip 2: Bepaal je afzetmarkt

Je hoeft je product niet óveral te verspreiden. Dat is soms het nadeel van een webshop: je bereikt er heel veel mensen mee, maar die hebben vaak niet allemaal nood aan wat je aanbiedt. Focus liever op een specifieke afzetmarkt. Trek bijvoorbeeld met je product naar een grote stad of een evenement, met andere woorden een plek waar heel wat mensen uit je doelpubliek op één plaats samenkomen.

Toptip 3: Plak er een gezicht op

Ga op zoek naar iemand die een ambassadeur kan zijn voor je product. Dat kan een celebrity zijn, een influencer of gewoon een charmante persoon uit je doelgroep. Selecteer iemand waar mensen naar opkijken en die je moeiteloos kan linken aan je merk en je boodschap.

