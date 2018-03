week van de mogelijkheden Gesponsorde inhoud VIDEO: Ontdek dé 3 stappen om als startende ondernemer een winstgevend businessplan op te stellen in aflevering 4 van The Kickstart Sessions Aangeboden door Agentschap Innoveren en Ondernemen

19 maart 2018

11u00 0 HLN.start Van je geniale idee een succesvolle onderneming maken, hoe doe je dat? In ‘The kickstart sessions’ helpen we twee jonge entrepreneurs die met exact dezelfde vraag zitten. Een team van experts helpen Anton en Ine de goede baan op, en begeleiden ze in deze vierde aflevering bij het perfectioneren van hun businessplan.

Om te garanderen dat je leuke idee op termijn ook iets oplevert, is het belangrijk dat je een sterk businessplan ontwikkelt. Anton en Ine worden hierbij geholpen door expert Simon Gryspeert, een van de adviseurs bij Flanders DC, een organisatie die creatieve ondernemers begeleidt. En ook experte Kaat Peeters snelt te hulp, directeur van de Sociale Innovatiefabriek, waar ze (door)startende en groeiende sociale ondernemers versterken.

Do it yourself in 3 stappen

Stap 1: Wat heb je nodig?

Bepaal vanuit je businessplan wat je allemaal nodig hebt om je toekomstige zaakje draaiende te houden. Moet je zelf fulltime aan de slag mee gaan? Huur je een kantoorruimte? Moet je bepaalde dingen produceren? Zo leg je de basis van je project.

Stap 2: Set goals!

Denk eens na: wat wil je op termijn bereiken met je onderneming? Waar wil je staan binnen een jaar, twee jaar, vijf jaar? Durf te dromen, maar probeer ook heel concreet te zijn en houd zeker rekening met de cijfers. Hoeveel zal dat allemaal kosten, hoeveel moet het opbrengen en hoe kan je er zelf ook iets aan verdienen? Maak precieze projecties, eventueel met de hulp van een boekhouder.

Stap 3: Anders is beter

Al beseft dat je concurrenten zal hebben? Geef ze het nakijken door goed te bepalen wat jij anders kan doen. Ga op zoek naar een unieke invalshoek, een verrassende twist, een kleine aanpassing die je product of idee one of a kind maken. Je inkomsten hoeven in het geval van een productgedreven onderneming bijvoorbeeld niet uit losse verkoop te komen, je kan ook met abonnementen of verhuren werken.

Toptip 1: Doorkrassen mag

Je hoeft je niet aan de eerste versie van je businessplan te houden. Hoe concreter je onderneming wordt, hoe meer nieuwe inzichten en ideeën je zal bekomen. Breng dus gerust wijzigingen aan in je originele plan.

Toptip 2: Jij bent ‘m

Wees zelf de grootste fan van je idee. Jij bent het gezicht, jij bent het merk. Belichaam het, met volle overtuiging. Vanuit die zelfzekerheid zal je ook makkelijker met andere partijen kunnen samenwerken.

Zit je ook met een droom of een fantastisch idee? Kickstart jouw ondernemersavontuur dankzij de workshops en infosessies tijdens de Week van de Mogelijkheden van 19 tot 25 maart. Surf naar weekvandemogelijkheden.be.

