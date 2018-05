Failing forward Gesponsorde inhoud VIDEO: Ladyboss Laurentine van succesverhaal Clouds of Fashion: “Je kan onmogelijk baas én vriendin zijn” Aangeboden door Failing Forward

07 mei 2018

De Antwerpse Laurentine Van Landeghem (25) runt al sinds haar twintigste het lifestylemerk Clouds of Fashion. Haar bedrijf staat als een huis, maar ze bereikte dat succes niet zonder een portie fails. Een van haar struikelblokken? De friendzone, vertelt ze in haar vlog.

Laurentine begon als blogger, maar de creatieve duizendpoot baat ondertussen een klein imperium aan kledingwinkels uit. “Vanuit de blog startte ik met DIY-projecten, die uiteindelijk tot een pop-upshop, daarna een fysieke winkel en uiteindelijk tot een winkelgroep leidden. Nu onderneem, blog en vlog ik en ik schreef het boek ‘From blog to brand’. Maar ondanks het succes blijft ondernemen ook voor mij continu worstelen. De juiste balans vinden binnen ieder aspect van m’n zaak – op vlak van geldzaken, personeel en noem maar op – is geen piece of cake. Wanneer je als starter bijvoorbeeld leidinggeeft aan leeftijdsgenoten, moet je erop letten dat je niet in de friendzone belandt.”

Ondertussen is ze nog altijd een durfal, maar noodgedwongen moest Laurentine ook wat voorzichtiger worden. “Vijf jaar geleden sprong ik heel impulsief in het diepe, nu neem ik meer en meer berekende beslissingen. Ik bekijk eerst de risico’s, analyseer alle facetten. Niet alleen voor mezelf, ook omdat er alsmaar meer mensen bij betrokken zijn.”

Geen perfect Instagramplaatje

Online geeft Laurentine haar volgers een inkijk in haar leven als jong en hyperambitieus veulen. En dat doet ze #nofilter-gewijs, zonder er een glanslaagje overheen te leggen. “In mijn vlogs toon ik heel eerlijk wat ik tijdens een week doe. Ik film mijn dagdagelijkse leven om zo een reëel beeld te schetsen van welke hordes een 25-jarige onderneemster zoal moet nemen. Gaat het minder goed? Dan verbloem ik dat niet. Hetzelfde geldt voor mijn Instagramstories en -foto’s. Ik probeer weg te stappen van het perfecte Instagramplaatje, dat geeft volgens mij meer kracht en inspiratie dan die bullshit die zovelen online verkopen.”

