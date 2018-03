week van de mogelijkheden Gesponsorde inhoud VIDEO: Heb je een straf businessidee? Leer hoe je het test bij je doelpubliek in aflevering 2 van The Kickstart Sessions Aangeboden door Agentschap Innoveren en Ondernemen

19 maart 2018

11u00 0 HLN.start Van je geniale idee een succesvolle onderneming maken, hoe doe je dat? In ‘The kickstart sessions’ helpen we twee jonge entrepreneurs die met exact dezelfde vraag zitten. Anton en Ine gaan in deze tweede aflevering de baan op om aan marktonderzoek te doen, een cruciale stap in het ontwikkelen van hun businessplan.

Benieuwd of je idee überhaupt wel zal werken als onderneming en zal aanslaan bij consumenten? Ga dan net zoals Anton en Ine je doelpubliek opzoeken en test daar je product.

Laat je doelgebruikers kennismaken met je idee of laat ze je product gebruiken. En dan: vragen stellen! Hoe zouden ze het gebruiken? In welke context zouden ze het gebruiken? Hoe ervaren ze het product? Vonden ze het leuk, ultratof, vervelend? Wat zou volgens hen het product nog handiger, cooler of onmisbaarder maken?

Zo’n uitgebreid marktonderzoek verhoogt je kans op slagen aanzienlijk. Dus hup, ga jouw doelpubliek ontmoeten en haal inspiratie uit die ontmoetingen. Pas daarna kun je met zelfvertrouwen je fantastische idee de wereld insturen.

