Week van de bedrijfsoverdracht Gesponsorde inhoud VIDEO: Een bedrijf uitbouwen? Er is meer nodig dan passie en engagement Aangeboden door Vlaio

01 oktober 2018

14u02 0

Ondernemers zijn per definitie mensen die durven vooruitkijken en anticiperen op wat ooit komen gaat. In Let's Talk Business praten telkens twee ondernemers met elkaar over wat een gezonde manier van ondernemen is.

In deze aflevering praten André Duval (de enthousiaste ex-reclameman die momenteel als investeerder jonge starters en bedrijven coacht) en Yannick Claerman (oprichter van de Gentse microbrouwerij Yügen Kombucha) over passie, engagement en maatschappelijk ondernemen.