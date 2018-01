Failing forward Gesponsorde inhoud Tips om faalangst te bedwingen van stand-up comedian Soe Nsuki: “wie geen fouten maakt, leert niks” Aangeboden door Failing Forward

01 februari 2018

00u00 0 HLN.start Wat als niemand je grappig vindt wanneer je als stand-up comedian op het podium staat? Het overkwam Soe Nsuki tijdens haar eerste optreden in Nederland. “Nadien vraag je je af waarom het niet goed was en wat beter kan. Het is een cliché, maar je leert veel uit je fouten.” Vanuit haar ervaringen geeft ze ons handige tips om met faalangst om te gaan.

Soe Nsuki is naast breakdancer en dj ook stand-up comedian. En elke stand-up comedian, zelfs een gevestigde waarde, weet wat falen is. Bij elke nieuwe show is het bang afwachten of het publiek de grappen wel zal smaken.

“Zo trad ik ooit op in een café in Nederland, en er kwam geen reactie uit de zaal. Niets. Dan duurt zo’n optreden van acht minuten erg lang. Je staat daar op je meest kwetsbare moment, en als de toeschouwers dan niet luisteren, is dat gewoon rot.”

“Je voelt je ook slecht als mens, want wat je brengt op het podium, staat niet ver van je af. Dat ben jíj! En dan slaat de twijfel toe. Gelukkig ben ik geen grote piekeraar, ik voel me altijd beter na een dag of twee. Nadien ga je wel je show ontleden: waarom ging het slecht? Wat vonden de mensen niet goed? Was mijn accent niet oké? Of mijn materiaal niet sterk genoeg?”

“Soms was het dat laatste. Zonder dat ik het zelf goed door had, vertrouwde ik te veel op mijn vrolijke presence. Ik deed een beetje onnozel, en meestal lachten de mensen dan wel. Als artiest vind je nogal snel dat je goed bezig bent.” (lacht)

Welk advies geeft Soe aan mensen met podiumvrees, of meer algemeen, met faalangst?

• “Als je je onzeker voelt, neem dan vrienden of kennissen mee naar je optreden. Ze zullen je niet alleen aanmoedigen, maar kunnen nadien ook eerlijke en zinvolle feedback geven. Omring je met de juiste mensen, dat is heel belangrijk.”

• “Straal voldoende zelfvertrouwen uit op het podium, want niemand lacht met een onzeker persoon. Fouten maken hoort erbij, en na een mislukking voel je je wat onzeker, maar je leert er ook uit. Zonder te falen, ga je het niet halen.” (lacht)

• “Na een slechte voorstelling moet je kritisch zijn, maar je moet ook niet te hard zijn voor jezelf, het was al erg genoeg op het podium. Ga naar huis, eet iets lekkers, drink een goed glas wijn, en ga de dag nadien opnieuw aan de slag met frisse moed.”

Ondernemen doe je met falen en opstaan. Wil jij ondernemers een hart onder de riem steken en samen met duizenden Vlamingen het verschil maken? Onderteken het Failing Forward manifest.