Succesvolle starters getuigen: aan deze tips hebben ze veel gehad

12 april 2018

12u00 0 HLN.start Een oldskool papiermerk lanceren in een digitale wereld, je moet het durven. Met Redopapers geven Tille Lingier en Linde Luyten papierafval een tweede leven als blocnote, agenda, weekplanner of noem maar op. Linde doet uit de doeken met welke gouden tips zij hun start-up op kruissnelheid kregen.

1. Bouw aan je identiteit

“In het begin gingen Tille en ik regelmatig naar evenementen voor starters en creatievelingen zoals infosessies van ‘De Invasie’, ‘BAAS’, ‘Antwerp Powered by Creatives’,... Telkens hoorden we hoe belangrijk het is om een sterke identiteit te hebben. Voor Redopapers hebben we daarom van bij de start een duidelijk ‘doel’ geformuleerd: we willen een sociaal en duurzaam bedrijf zijn. Dankzij die uitgesproken identiteit kan je extreem snel knopen doorhakken. Het is een blauwdruk voor iedere beslissing die je neemt, je wint er ontzettend veel tijd mee.”

2. Wees aanwezig

“’Wees aanwezig en netwerk’ was ook een tip die regelmatig terugkeerde. Neem deel aan evenementen, sta met je product op marktjes,… Zo netwerk je vanzelf en groeit je naambekendheid. Samen met andere start-ups kan je zo een veel groter publiek bereiken en groei je vanzelf sneller.”

3. Breng al je kosten in kaart en reken ze door

“Reken al je kosten door. Dat is een tip die we via De Invasie oppikten tijdens een lezing van Bert Pieters over prijszetting. Het is een grote beginnersfout om enkel je werkuren aan te rekenen. Wat met je aankopen, boekhouding, huur, sociale zekerheid? Al die factoren moet je mee in acht nemen bij je prijszetting. Ook de prijszettingstool van Flanders DC heeft ons enorm geholpen.”

Jullie werden door UNIZO verkozen als ‘Starter van het jaar 2017’, welke tip willen jullie zelf graag meegeven aan starters?

“Ga in op verzoeken die je krijgt. Wij werken met papieroverschotten en al snel kwamen er bedrijven naar ons met de vraag: ‘wij hebben papierresten, kunnen jullie daarmee voor ons een nieuw product uitwerken?’ We hebben die vragen meteen serieus genomen en intussen is dat soort maatwerk een groot deel van onze core business, terwijl dat aanvankelijk niet in ons businessplan stond. Met andere woorden: wees flexibel en durf buiten je vooropgestelde lijnen te kleuren.”

