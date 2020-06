Failing forward Gesponsorde inhoud Startup groeide snel uit tot een wereldspeler. “We hadden geluk met de overheidssteun. In andere landen zou het niet gelukt zijn.” Aangeboden door Failing Forward

03 juni 2020

08u00 0 HLN.start De Leuvense start-up Sitemark heeft 43 medewerkers en opereert in 42 landen. Niet kwaad voor een bedrijf dat pas in de zomer van 2016 uit de startblokken schoot. Zo snel groeien, dat vergt lef, hersenen, hard werk en een sterke visie. Maar er komt ook geluk bij kijken, geeft Vishal Punamiya toe. Hij vertelt wat hij verstaat onder ‘geluk’ en waar Sitemark chance had. Econoom en opiniemaker Geert Noels (CEO Econopolis) geeft commentaar.

Geluk#1: “Onze klanten zagen meteen het potentieel, ook al hadden we nog niets concreets in handen.”

Dankzij de software van Sitemark maken cameradrones volautomatische vluchten boven zonneparken, wegenwerken en mijnsites. De beelden krijgen achteraf een artificial intelligence-bewerking en leveren zo nuttige informatie op voor de klanten. Dat zijn grote spelers in de energiesector en de wegen- en mijnbouw. Enkele klinkende namen kon Vishal Punamiya al heel vroeg voor zijn ideeën warm maken. “We waren één maand bezig toen ik mocht langsgaan bij wegen- en infrastructuurbouwer Vinci. Op dat moment hadden we een visie en ideeën, maar nog geen concreet product. We hadden wel nagedacht over de uitdagingen op de werven van Vinci. Het klikte en we mochten een voorstel doen. Ze waren meteen mee. Dat een multinational wilde samenwerken met een startup die nog niets bewezen had, dat mag je zeker een meevaller noemen.”

Vishal Punamiya kon ook energiebedrijf Eneco overtuigen puur op basis van zijn verhaal. “We werkten in 2017 samen met VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) een oplossing voor hen uit, die we daarna konden afkopen. Het maakte ons tot een wereldleider in de sector van de zonneparken.”

Had Sitemark dus vooral geluk dat die grote namen meteen mee waren? Dat klopt gedeeltelijk, benadrukt Punamiya. “Iemand vertelde me ooit dat er niet zoiets bestaat als zuiver geluk. Geluk is wat er gebeurt wanneer voorbereiding en opportuniteiten elkaar ontmoeten. Met andere woorden: als de kans zich aanbiedt, moet je klaar zijn om ze te grijpen. Wij waren er klaar voor.”

Geluk#2: “We hadden niet gedacht dat onze klanten zelf nieuwe toepassingen zouden ontwikkelen.”

Toen de smartphone opkwam, vroegen veel mensen zich af waarvoor dat toestel nu echt nodig was. Niemand kon de explosie aan toepassingen voorspellen. Apple maakte eerst zelf apps voor de iPhone. Maar al snel mochten ook externe partijen die ontwikkelen en op de Appstore plaatsten. Met Sitemark is iets gelijkaardigs aan het gebeuren, vertelt Vishal Punamiya. “We werken met nieuwe technologie en weten zelf ook niet wat daar allemaal mee mogelijk gaat worden. In het begin stelden wij onze klanten oplossingen voor. Vandaag creëren zij steeds vaker zelf nieuwe toepassingen. Op onze platformen combineren ze hun eigen data met de dronedata die wij leveren. Deze vorm van co-creatie is enorm krachtig.”

Het verhaal van de zonnepanelen is een mooi voorbeeld. Zonneparken hebben een eigen intern monitoringsysteem. Dat geeft info over de opbrengst van de panelen en vertelt welke panelen niet werken. Het wordt pas echt interessant als je die data combineert met de dronebeelden van Sitemark. “Onze data vertellen precies waarom de panelen minder opbrengst opleveren: een breuk, vogelpoep, stof of gras op de module, schaduw,… Zo weet de klant precies wat hij moet doen om de opbrengst op te krikken.”

Een klant als Vinci gebruikt de dronebeelden om wegenwerken te monitoren. Waar een landmeter dagen voor nodig heeft, scannen de drones op een paar uur tijd. De data worden week na week bijgehouden. Zo weet de wegenbouwer achteraf wie op welk moment welke werken uitgevoerd heeft. Vandaag bedenkt Vinci constant zelf nieuwe toepassingen: voorwerpen digitaal weghalen of toevoegen, nagaan hoeveel grondstoffen er nodig zijn, berekenen wat elke fase van de werken gaat kosten,… Volgens Vishal Punamiya zijn de mogelijkheden eindeloos.

Geluk#3: “We kregen steun van Vlaanderen en Europa. In veel andere landen zou het niet gelukt zijn.”

Eerst klanten vinden en een wereldleider worden, dan pas winst maken: dat was het plan van Sitemark. De eerste winst wordt in de eerstvolgende jaren verwacht. In afwachting haalde het bedrijf op drie jaar tijd 9 miljoen op. 5 miljoen kwam van privé-investeerders en 4 miljoen van de overheid. “VLAIO (Agentschap Innoveren & Ondernemen) stond vanaf het begin achter onze plannen. En eerlijk gezegd: zonder hen zouden we niet bestaan hebben. Via VLAIO kregen we een beurs van 750.000 euro en 220.000 euro in het kader van een ICON-project. We hadden het geluk dat Vlaanderen inzet op specifieke domeinen als biofarma, medtech, technologie en software. In Duitsland zouden we daar geen steun voor gevonden hebben. Daarnaast ontvingen we 2,9 miljoen via Horizon 2020, een Europees subsidieprogramma. Ook daar moet je geluk voor hebben: 6000 bedrijven doen een aanvraag en de kans op succes is 2%.”

Nog een meevaller was de nabijheid van de KU Leuven. “Veel van onze AI-ingenieurs en andere medewerkers studeerden daar af. Het universitair niveau is prima in België. En in vergelijking met San Francisco, waar verschillende van onze concurrenten zitten, vallen de loonkosten hier goed mee.”

Vishal Punamiya richtte Sitemark op in 2016 samen met Maxime Bossens en Stanislas van der Vaeren. Op 1 juni gaf hij de CEO-stok door aan Michiko Lloyd, tot dan toe COO bij Sitemark. Hij blijft aan boord bij Sitemark als Executive Board Member en Chief Strategy Officer.

De visie van Geert Noels: “Geluk speelt een rol bij ondernemen en succes, maar het is maar een klein aandeel.”

Econoom en opiniemaker Geert Noels is graag genuanceerd als het over ‘geluk’ en ‘ondernemen’ gaat. “Geluk speelt een rol, ongeluk ook. Maar ik verzet me tegen het idee dat ondernemers hun succes niet aan hard werk te danken hebben, maar aan meevallers, vrienden met een lange arm of overheidssubsidies. In sommige hoeken hoor je dan de conclusie: belast die ondernemers maar zwaar, want ze hebben gewoon chance gehad. Ondernemen is een moeilijke en lastige job. Als je het reduceert tot geluk, kunnen de mensen evengoed in een hoekje gaan zitten wachten tot het geluk naar hen toe komt.”

Soms zijn geluk en ongeluk twee kanten van dezelfde medaille. Maar dat zie je pas als je er achteraf op terugkijkt, heeft Geert Noels onlangs nog ervaren. “Vorig jaar waren er in ons bedrijf Econopolis problemen met aandeelhouders. Dat heeft in september tot een aandeelhouderswissel geleid. Gelukkig dat corona pas in 2020 gekomen is, anders hadden we twee crisissen op hetzelfde moment moeten managen. Dat zou je een geluk bij een ongeluk kunnen noemen. Als ik een tegenslag krijg, probeer ik er sowieso altijd iets positiefs van te maken. Die attitude is niet aangeboren. Dat leer je aan, van mensen in je omgeving die je coachen. Bij mij was dat onder andere Hans Bourlon van Studio 100, met wie ik regelmatig ging fietsen in de periode dat Econopolis in de steigers stond. Die zei: ‘Shit happens, deal with it’. Bij een tegenslag sta je er vaak alleen voor en zelfbeklag helpt niet, dus moet je de dingen zelf in handen nemen en er het beste van maken. Mensen om je heen hebben die je leren focussen op de positieve dingen, dat maakt een groot verschil. Dan kan je toch slagen, ook al heb je eens geen geluk.”

Geert Noels richtte in 2009 Econopolis op, een financieel-economisch advieshuis en vermogensbeheerder. Hij is er hoofdeconoom en CEO. Noels schreef in 2008 de bestseller ‘Econoshock’ en in 2019 ‘Gigantisme’.

