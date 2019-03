Starters Gesponsorde inhoud Starters: jonger dan 35, meer vrouwen, veel kappers en tappers Aangeboden door BNP Paribas Fortis

21 maart 2019

13u17 0 HLN.start In de laatste vier maanden van 2018 zijn er in Vlaanderen 22% meer zelfstandigen bijgekomen ten opzichte van 2017. Dat is een recordcijfer. Meer dan de helft is jonger dan 35. Onder de 25 jaar zijn vrouwen in de meerderheid. De starters openen vooral kap- en beautysalons, maar ook eet- en drinkgelegenheden.

Einde 2018 telde België 976.317 ondernemingen die btw betalen, 3,6% meer dan een jaar eerder. Het aantal starters neemt al verschillende jaren toe. In 2018 zette die trend zich alleen in Vlaanderen door, niet in Wallonië en Brussel.

Geen bewijs bedrijfsbeheer

De reden voor deze recente, forse stijging is niet ver te zoeken: in Vlaanderen moeten starters sinds september vorig jaar hun kennis van bedrijfsbeheer niet langer bewijzen met een attest. Voor mensen met een diploma hoger onderwijs of met veel praktische ervaring was het attest al langer niet verplicht. Anderen konden het verkrijgen via opleidingen in volwassenenonderwijs. Zo’n parcours bleek voor velen een drempel. Dat werd duidelijk zichtbaar omdat heel wat kandidaat-zelfstandigen hun startmoment uitstelden tot 1 september 2018.

22% extra starters

Het aantal starters in Vlaanderen piekte tijdens het laatste kwartaal van vorig jaar tot 23.097. In vergelijking met dezelfde periode in 2017 waren er 4.117 meer starters, een stijging van 22%. Tussen 2016 en 2017 zagen we in dezelfde maanden een stijging van slechts 2%.

Jonger dan 25: meerderheid vrouwen

De Belgische beroepsbevolking bestaat uit bijna evenveel vrouwen als mannen.

Maar slechts een op drie zelfstandigen is een vrouw. Hun aandeel neemt wel elk jaar toe. Bij de starters jonger dan 25 jaar zijn vrouwen dan weer meer vertegenwoordigd dan mannen.

Meer dan de helft van alle starters in Vlaanderen is jonger dan 35. In Vlaanderen is één starter op vijf in hoofdberoep jonger dan 25.

Kappers en tappers

Welke activiteiten zijn populair? In Vlaanderen zijn eind 2018 heel wat nieuwe kap- en schoonheidssalons, cafés en eetgelegenheden geopend. Bij de vrouwelijke starters stonden vorig jaar ook zelfstandige consulentes, lesgeefsters en verpleegkundigen in de top 5.