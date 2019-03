Starters Gesponsorde inhoud Starten als ondernemer? Van deze passies kan je je beroep maken Aangeboden door BNP Paribas Fortis

26 maart 2019

12u00 0 HLN.start Voor heel wat beroepen zoals bakker, opticien en begrafenisondernemer geldt de fameuze vestigingswet in Vlaanderen niet langer. Dat betekent dat je je beroepskennis niet meer moet bewijzen om te kunnen starten als zelfstandig ondernemer. Maar je klanten laat je natuurlijk wél zien dat je een kei bent in je vak! Dit zijn ruim twee dozijn ideeën om als zelfstandige van start te gaan.

Hou het menselijk

• Met jouw gouden handjes ga je het zeker maken als masseur of masseuse.

• We worden massaal ouder en onze voeten ook. Jij kunt die dan mooi verzorgen.

• Het vergt een speciale kijk op het leven, maar je kan vrij beginnen als begrafenisondernemer.

• Een goed voorkomen is alles vandaag, daar kom je als schoonheidsspecialist(e) wel achter.

• Ben je een kei in spectaculaire kapsels? Als kapper/kapster kan je die ook creëren voor je klanten.

• Hoeveel mensen moeten er niet brillen? Als opticien krijg je daar een goed zicht op.

• Als het op maat maken van ‘dentaalmedische hulpmiddelen’ écht jouw ding is: begin als tandtechnicus.

Laat het smaken

• We eten wel minder vlees, maar als je goede worsten maakt, lopen ze de deur van je slagerij plat.

• Niet bang van bijen? Als imker draag je ook nog eens bij aan milieubehoud.

• Krijgen je gerechten complimenten van iedereen? Dan kan je het bordje ‘traiteur’ aan je gevel hangen. Of als je voldoende middelen hebt, open je je eigen eethuis.

• Wist je dat koffie als streekproduct erkend kan worden? Als koffiebrander laat je het zeker heerlijk geuren in je atelier.

• In het land van de (meer dan) duizend bieren kan er nog wel eentje bij. Brouwen maar!

• Ben je een kei in zoete broodjes bakken? Bakker worden is je roeping.

• Zelfgemaakte peperkoek of speculaas: je scoort vast en zeker met een oud recept van je oma.

Technisch onderlegd

• Jij hebt alle skills van een goede metselaar? Sinds 1 januari 2019 geldt de vestigingswet ook niet meer voor beroepen in de bouw.

• Als je het hoofd koel kan houden, lukt dat vast ook met de koelkast van je klanten als zelfstandig installateur-frigorist.

• Heb je droge humor? Dan kan je zeker werk vinden in de sector droogkuis.

• Ga fietsen verkopen: nog lang niet iedereen heeft een elektrisch exemplaar.

• Velen kunnen niet zonder eigen auto. Verkoop ze een deugdelijk tweedehands exemplaar.

Scoren met een ambacht

• Blaas een oud ambacht nieuw leven in, zoals zeepzieder: zeep maken op basis van boter of olie.

• Als (kunst)smid kan je wellicht niet veel paarden meer beslaan, maar vind je wel een markt voor sierlijk smeedwerk.

• Schoenlapper ga naar je leest: heel wat collega’s haken af en dan ontstaat er misschien een gat in de markt.

• Geen elektriciteit meer en het licht gaat uit? Als kaarsenmaker bied jij het juiste product aan.

• Wie mooi kan schrijven, maar dan écht mooi, kan aan de kost komen als kalligraaf.

• Liefde voor muziek? Dan kan je misschien muziekinstrumenten bouwen.

• Handgemaakt verkoopt altijd, van juwelen tot vlechtwerk.

Dierlijke uitblinkers

• Hét idee voor een animale start-up: breng hondeneigenaars en -uitlaters bij elkaar - in een fantastische app bijvoorbeeld.

• Je liefde voor dieren toon je tot in de puntjes in je honden- of kattenhotel.

Let op: een aantal vrije en dienstverlenende intellectuele beroepen blijven wel gereglementeerd. Je kan niet van vandaag op morgen accountant, architect of landmeter-expert worden!