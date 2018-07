Jump Forward Gesponsorde inhoud Start-up Commensalist gaat voor futureproof landscape design “Sommige mensen vinden me een workaholic, ik zeg liever een gedreven ondernemer” Aangeboden door Orange

05 juli 2018

Je droomt van een tuin die er nooit verlept bij ligt, ook niet na een hyperdroge zomer? Eentje waarbij je niet elk jaar de zogenaamd vaste planten moet vervangen? Droom niet langer, maar contacteer als de bliksem Louis De Jaeger (24) van start-up Commensalist.

Louis De Jaeger is pas 24 jaar, maar dat betekent niet dat hij jong en onbezonnen met zijn start-up is begonnen. Vijf jaar lang trok hij de wereld rond en overal stuitte hij op hetzelfde probleem: een landbouw die het land stelselmatig verarmt tot schade van de mens. Louis: “Je kan dan twee dingen doen: blijven toekijken of de handen uit de mouwen steken. En dat laatste heb ik gedaan. Ik ga voluit voor de aanleg van tuinen die helemaal klaar zijn voor de toekomst. Ik ben in zekere zin een idealist, maar ik ben ook een pragmaticus, een eigenschap die goed van pas komt als je het als ondernemer wil maken.”

Hét idee

“Na mijn omzwervingen heb ik vastgesteld dat de aarde door slecht landbouwbeheer stelselmatig minder vruchtbaar wordt door erosie, gebrek aan water en vervuiling door pesticiden en meststoffen. Die drie dingen zorgen voor disruptie, iets wat je trouwens nu ook vaststelt bij ons. Eén droge zomer en het land is in rep en roer. Op basis van die vaststelling heb ik samen met mijn cofounder mijn business plan uitgewerkt om Commensalist binnenkort naar een hoger niveau te tillen. Ik kan het probleem natuurlijk niet meteen op wereldschaal aanpakken, maar wel binnen mijn bedrijf. Kort gezegd, ik ontwikkel een stel basisregels voor landschapsdesign, en geleidelijk aan integreren we digitalisatie in onze werkwijze. Waarom? Omdat digitalisatie zorgt dat projecten nog meer ecologisch en economisch vriendelijk zijn. In de praktijk gaat het dus als volgt: jij (als particulier of bedrijf) wil een tuin aanleggen, ik zorg voor het design van een tuin die zo min mogelijk onderhoud nodig heeft, niet alleen qua snoeiwerk maar ook qua bewatering. Dit komt zowel de natuur als je portemonnee ten goede. Dat is de toekomst! Wat die digitalisatie betreft, zitten we nu nog in een overgangsfase. De digitalisering moet omhoog, de hoeveelheid manueel werk omlaag. Ik wil dat die twee curves elkaar over twee jaar raken.”

Work-life balance

“De meeste mensen beschouwen hun job als een activiteit die ze uitvoeren om geld te verdienen, tussen 9 en 17 uur. Daarna begint hun ‘leven’. Ik zie dat helemaal anders. Ik beschouw mijn werk als mijn passie, een levensdoel, vandaar dat werk en privé voor mij een geheel vormen. Ik ben al zes jaar samen met m’n vriendin en we behandelen onze trajecten als onze kinderen. Misschien beschouwen mensen me wel als een workaholic, ik zie het eerder als gedrevenheid. Ik geef lezingen over toekomstgerichte landbouw en groenaanleg, ik ben bezig aan een boek over de toekomst van agricultuur, ik ben mijn netwerk van onderaanneming voortdurend aan het uitbreiden... Nu werk ik vooral samen met tuinarchitecten en tuinaannemers, maar daar komen binnenkort geologen, agronomen en ingenieurs bij. En als de digitalisering van Commensalist op punt staat, hebben we programmeurs in 3D-design nodig. Ik vind het trouwens bijzonder fijn dat een platform als JumpForward ondernemers en starters in de kijker zet, dat inspireert anderen om zelf de stap te durven zetten.”

