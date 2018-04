UNIZO Online startersdag Gesponsorde inhoud SOS centen: waar vind ik geld om mijn eigen zaak te starten? Aangeboden door UNIZO

12 april 2018

12u00 0 HLN.start Stel, je hebt een droombeeld van je toekomstige zaak voor ogen en hebt enkel nog dat financiële duwtje in de rug nodig: hoe pak je dat aan? Valérie Cambier, financieel adviseur bij UNIZO, legt uit via welke wegen je aan die teerbeminde som geld kan geraken.

Valérie: “Wanneer ik de vraag krijg “ik wil starten, waar vind ik geld?”, kaats ik die meestal meteen terug: “hoeveel geld heb je nodig?”. Vaak hebben starters hier geen idee van. Een businessplan opstellen geeft je daar een zicht op: heb je nood aan een pand of niet? Wat met inrichting, personeel, reclame, …? Pas wanneer je dat in kaart hebt gebracht, kan je inschatten welk bedrag je nodig hebt om uit de startblokken te geraken.”

En wat daarna?

“Dan is het belangrijk dat je een deel met eigen middelen kan financieren. Het is nooit wenselijk om je voor 100% door externen te laten financieren, want dan is de terugbetalingsdruk meteen heel hoog wat je snel de das kan omdoen.”

Los van je eigen inbreng zijn er drie klassieke manieren om aan geld te geraken.

1. Klop aan bij je bank

“Weten wat mogelijk is bij je huisbank is het belangrijkste startpunt als ondernemer. Wat heeft je bank nodig om een kredietaanvraag goed te keuren? Vaak is dat je businessplan. Bepaalde sectoren – zoals horeca en koerierdiensten - hebben het moeilijker om aan een lening te geraken dan andere omdat die meer risico’s inhouden. Ook dat is goed om weten.”

2. Startlening+

“Daarnaast is er een interessante Startlening+, dat is een lening vanuit de Vlaamse Overheid die ik vaak aanraad. Die is soepeler dan een bank. Niet qua motivering, maar wel op vlak van waarborgen. Zo kan je standaard tijdens het eerste jaar vrijstelling van kapitaalsaflossing krijgen. Ook hier is eigen inbreng belangrijk, want je kan maximaal het viervoud van je eigen inbreng lenen.”

Met een win-win-lening kunnen familiy, friends and fools makkelijk investeren in jouw bedrijf Valérie Cambier, financieel adviseur bij UNIZO

3. Win-win-lening

“Een derde mogelijkheid is de win-win-lening. Dat is een fiscaal vriendelijke overheidsmaatregel waarbij ‘friends, family and fools’ – diegene die zo ‘gek’ zijn om in je zaak te investeren – geld aan jou lenen. Je betaalt een rentevoet tussen de 1 en 2 procent aan de leninggever en daarenboven krijgt die persoon een belastingkorting van 2,5%. Stel dat het fout loopt met je zaak, betaalt de overheid 30% van wat er nog niet werd afgelost terug aan de leninggever via zijn of haar belastingen.”

“In een klassiek startup-traject zijn dit de drie meest voorkomende financieringsmogelijkheden. Daarnaast zijn er andere opties zoals microkredieten of crowdfunding, maar die zijn een stuk minder gangbaar.”

