Week van de bedrijfsoverdracht Gesponsorde inhoud Slim ondernemen is steun aanvaarden, zowel financieel als inhoudelijk Aangeboden door Vlaio

01 oktober 2018

14u14 0

Ondernemers zijn per definitie mensen die durven vooruitkijken en anticiperen op wat ooit komen gaat. In Let's Talk Business praten telkens twee ondernemers met elkaar over wat een gezonde manier van ondernemen is.

In deze aflevering hebben Hendrik Winkelmans (behalve advocaat, consultant en manager ook begeleider van heel wat start-ups en scale-ups) en Celine Vanthournout (oprichtster van de multibrandstore Day) het over ambitie en vertrouwen, en over het aanvaarden van steun, zowel financieel als inhoudelijk.